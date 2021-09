Inés Gómez Mont reaparece: rechaza acusación y lamenta que la "coloquen a nivel de terrorista"

En esta ocasión, insistió en que no tiene "acceso al expediente", pero se declaró públicamente "inocente" y aseguró que "no ha cometido ningún delito". Según ella, las faltas a la ley que se le imputan "son absolutamente falsas": "Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia".