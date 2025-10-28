Esposo de Inés Gómez Mont podría ser extraditado a México para que encare proceso legal

Video Esposo de Inés Gómez Mont habría huido a una isla antes de ser detenido por ICE: detalles

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la expresentadora Inés Gómez Mont, podría ser extraditado a México para que enfrente el proceso legal por los supuestos delitos que habría cometido.

A horas de que se diera a conocer que el empresario fue detenido en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció al respecto.

PUBLICIDAD

“Estamos esperando toda la información de la Fiscalía y de… lo pregunté hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad”, dijo en conferencia de prensa la mañana de este 28 de octubre.

La mandataria puntualizó que probablemente “en unas horas” tendrían los datos completos al respecto del caso en contra del también abogado.

“Sí, la idea es que se envíe a México”, contestó cuando le preguntaron directamente si las autoridades buscarán su extradición.

¿Por qué detuvieron al esposo de Inés Gómez Mont?

De acuerdo con el periodista Darío Celis, de El Heraldo de México, Víctor Manuel Álvarez Puga fue aprehendido “hace unas tres semanas” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

El marido de Inés Gómez Mont actualmente está preso “en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, una instalación de detención de inmigrantes ubicada en Miami”.

Aparentemente, el letrado habría sido arrestado debido a que no contaría con visa de trabajo, turista o algún otro documento que respalde su estancia legal en territorio estadounidense.

El Financiero reporta que, según el expediente judicial, Álvarez ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con una visa que vencía el 13 de julio del mismo año.

Sin embargo, el 9 de julio de 2021, él salió hacia Las Bahamas y regresó un día después por vía marítima, sin abordar el vuelo programado el 21 de julio.

En 2022, Víctor Manuel “presentó una solicitud de asilo que hasta la fecha permanece sin resolución”, expone el diario.

PUBLICIDAD

Inés Gómez Mont y su esposo son acusados de cometer delitos

En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República, en México, giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

La dependencia los acusó de cometer los crímenes de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero, vinculados con una supuesta malversación de 2 mil 950 millones de pesos (más de 160 millones de dólares) del presupuesto de la Secretaría de Gobernación nacional.