Inés Gómez Mont

Esposo de Inés Gómez Mont: filtran supuesta foto de Víctor Álvarez Puga arrestado

Una fotografía del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga tomada durante su arresto en Florida fue filtrada. El esposo de Inés Gómez Mont enfrentaría problemas legales por su estatus migratorio.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Así es la lujosa mansión en Florida donde se escondían Inés Gómez Mont y su esposo

Luego de que se diera a conocer el arresto del esposo de Inés Gómez Mont, una fotografía de Víctor Manuel Álvarez Puga, tomada durante su detención en Florida, fue filtrada.

El 13 de noviembre, el programa ‘En Shock’, conducido por el periodista Jorge Carbajal, difundió una supuesta foto del empresario detenido.

Según se reporta, la imagen habría sido tomada durante su ingreso a un centro de detención migratoria en Florida y documentaría el momento en que el hombre quedó bajo custodia de las autoridades estadounidense hace varias semanas.

En la imagen se puede ver a un hombre con barba cerrada y canosa mirar fijamente hacia la cámara. Al pie de esta publicación se especifica que, según “una fuente confiable”, Víctor Manuel Álvarez Puga “podría ser extraditado a México donde enfrenta investigaciones por presunto lavado de dinero, fraude y otras acusaciones que están siendo revisadas por las autoridades”.

Además, se reporta que el esposo de Inés Gómez Mont también estaría siendo investigado por “presunta sustracción o tráfico de menores”.

Hasta el momento, se desconoce cuál es el estatus migratorio de Inés Gómez Mont. Sin embargo, se reportó que la presentadora habría puesto a la venta su residencia en Florida tras la detención de su esposo, de acuerdo con Kadri Paparazzi.

¿Por qué detuvieron al esposo de Inés Gómez Mont?

De acuerdo con el periodista Darío Celis, de El Heraldo de México, Víctor Manuel Álvarez Puga fue aprehendido “hace unas tres semanas” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

El marido de Inés Gómez Mont actualmente está preso “en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, una instalación de detención de inmigrantes ubicada en Miami”.

Aparentemente, el letrado habría sido arrestado debido a que no contaría con visa de trabajo, turista o algún otro documento que respalde su estancia legal en territorio estadounidense.

El Financiero reporta que, según el expediente judicial, Álvarez ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con una visa que vencía el 13 de julio del mismo año.

Sin embargo, el 9 de julio de 2021 él salió hacia Las Bahamas y regresó un día después por vía marítima, sin abordar el vuelo programado el 21 de julio.

En 2022, Víctor Manuel “presentó una solicitud de asilo que hasta la fecha permanece sin resolución”, expone el diario.

