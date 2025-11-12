Ana Gabriel e Inés Gómez Mont: resurge foto de ellas tras la cantante alzar la voz por la inseguridad

Video Ana Gabriel se manifiesta en vivo luego de trágica muerte de político mexicano: “Me pone en peligro”

Una fotografía de Ana Gabriel e Inés Gómez Mont juntas resurgió en redes sociales luego de que la cantante se pronunciara públicamente por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Durante su concierto en Orlando el pasado 6 de noviembre, la intérprete de ‘Ay amor’ expresó su impotencia ante la ola de inseguridad por la que atraviesa México. Incluso, señaló que, a pesar de no dedicarse a la política, se sentía profundamente comprometida con la gente de México.

PUBLICIDAD

“Lo más ruin, lo más cruel, con el alcalde de Uruapan (...), México tiene que despertar, somos más los buenos, y sé, que lo que estoy diciendo, me pone en peligro, pero no me importa, si soy alguien que puede alzar la voz (...), yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy gente que tiene sentimientos, que tiene un corazón que está herido por las muertes que están sucediendo, con todo lo que pasa en nuestro país, pido perdón como mexicana, por no saber defender a México porque, lo único que tengo es mi voz”, declaró.

Resurgen fotos de Ana Gabriel e Inés Gómez Mont. Imagen Maca Carriedo / X

Ana Gabriel divide opiniones

Aunque el discurso de Ana Gabriel fue aplaudido por sus seguidores, algunos usuarios de redes lo rechazaron. Incluso, revivieron fotografías donde aparece con Inés Gómez Mont, quien en México se le acusa de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

En estas imágenes no solo aparecen las llamadas “comadres” sino también Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora, quien fue arrestado en Estados Unidos por “un proceso migratorio” que también involucraría a la mexicana.