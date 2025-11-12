Ana Gabriel

Ana Gabriel e Inés Gómez Mont: resurge foto de ellas tras la cantante alzar la voz por la inseguridad

Luego de que Ana Gabriel se pronunciara públicamente por la trágica muerte de un político mexicano, usuarios revivieron una fotografía de la cantante con Inés Gómez Mont, quien en México se le acusa de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Ana Gabriel se manifiesta en vivo luego de trágica muerte de político mexicano: “Me pone en peligro”

Una fotografía de Ana Gabriel e Inés Gómez Mont juntas resurgió en redes sociales luego de que la cantante se pronunciara públicamente por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Durante su concierto en Orlando el pasado 6 de noviembre, la intérprete de ‘Ay amor’ expresó su impotencia ante la ola de inseguridad por la que atraviesa México. Incluso, señaló que, a pesar de no dedicarse a la política, se sentía profundamente comprometida con la gente de México.

PUBLICIDAD

Más sobre Ana Gabriel

Ana Gabriel se manifiesta en vivo luego de trágica muerte de político mexicano: “Me pone en peligro”
0:55

Ana Gabriel se manifiesta en vivo luego de trágica muerte de político mexicano: “Me pone en peligro”

Univision Famosos
‘Doctora Polo’ reacciona a supuesto matrimonio con Ana Gabriel: la cantante afirmó estar “casada”
2 mins

‘Doctora Polo’ reacciona a supuesto matrimonio con Ana Gabriel: la cantante afirmó estar “casada”

Univision Famosos
¿Ana Gabriel sienta a una fan en pleno concierto? Video genera controversia
1:01

¿Ana Gabriel sienta a una fan en pleno concierto? Video genera controversia

Univision Famosos
Ana Gabriel por fin confiesa tras especulaciones sobre su vida amorosa: “Me casé”
1:03

Ana Gabriel por fin confiesa tras especulaciones sobre su vida amorosa: “Me casé”

Univision Famosos
¿Se arrepintió? Ana Gabriel desmiente estar casada (la relacionaban con una mujer)
0:51

¿Se arrepintió? Ana Gabriel desmiente estar casada (la relacionaban con una mujer)

Univision Famosos
¿Ana Gabriel dedicó a Verónica Castro ‘Simplemente amigos’? Esto dice la cantante
0:56

¿Ana Gabriel dedicó a Verónica Castro ‘Simplemente amigos’? Esto dice la cantante

Univision Famosos
¿Quién es la supuesta esposa de Ana Gabriel? Esto se sabe tras presumir anillo
1:02

¿Quién es la supuesta esposa de Ana Gabriel? Esto se sabe tras presumir anillo

Univision Famosos
Ana Gabriel asegura que “ya está casada” y luce anillo: revelan identidad de su supuesta esposa
2 mins

Ana Gabriel asegura que “ya está casada” y luce anillo: revelan identidad de su supuesta esposa

Univision Famosos
Ana Gabriel reaparece y da actualización sobre su salud: "Lento, pero seguro"
1 mins

Ana Gabriel reaparece y da actualización sobre su salud: "Lento, pero seguro"

Univision Famosos
Ana Gabriel “no ve un cambio favorable” y toma esta decisión definitiva ante su delicada salud
1:01

Ana Gabriel “no ve un cambio favorable” y toma esta decisión definitiva ante su delicada salud

Univision Famosos

“Lo más ruin, lo más cruel, con el alcalde de Uruapan (...), México tiene que despertar, somos más los buenos, y sé, que lo que estoy diciendo, me pone en peligro, pero no me importa, si soy alguien que puede alzar la voz (...), yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy gente que tiene sentimientos, que tiene un corazón que está herido por las muertes que están sucediendo, con todo lo que pasa en nuestro país, pido perdón como mexicana, por no saber defender a México porque, lo único que tengo es mi voz”, declaró.

Resurgen fotos de Ana Gabriel e Inés Gómez Mont.
Resurgen fotos de Ana Gabriel e Inés Gómez Mont.
Imagen Maca Carriedo / X

Ana Gabriel divide opiniones

Aunque el discurso de Ana Gabriel fue aplaudido por sus seguidores, algunos usuarios de redes lo rechazaron. Incluso, revivieron fotografías donde aparece con Inés Gómez Mont, quien en México se le acusa de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

En estas imágenes no solo aparecen las llamadas “comadres” sino también Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora, quien fue arrestado en Estados Unidos por “un proceso migratorio” que también involucraría a la mexicana.

Antes de que las autoridades mexicanas giraran una orden de aprehensión en contra de la presentadora y su esposo, Ana Gabriel presumía en redes su amistad con Inés Gómez Mont.

Relacionados:
Ana GabrielInés Gómez MontEscándalosFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX