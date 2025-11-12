Ana Gabriel e Inés Gómez Mont: resurge foto de ellas tras la cantante alzar la voz por la inseguridad
Luego de que Ana Gabriel se pronunciara públicamente por la trágica muerte de un político mexicano, usuarios revivieron una fotografía de la cantante con Inés Gómez Mont, quien en México se le acusa de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Una fotografía de Ana Gabriel e Inés Gómez Mont juntas resurgió en redes sociales luego de que la cantante se pronunciara públicamente por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
Durante su concierto en Orlando el pasado 6 de noviembre, la intérprete de ‘Ay amor’ expresó su impotencia ante la ola de inseguridad por la que atraviesa México. Incluso, señaló que, a pesar de no dedicarse a la política, se sentía profundamente comprometida con la gente de México.
“Lo más ruin, lo más cruel, con el alcalde de Uruapan (...), México tiene que despertar, somos más los buenos, y sé, que lo que estoy diciendo, me pone en peligro, pero no me importa, si soy alguien que puede alzar la voz (...), yo no soy política, no soy gente de escándalos, pero sí soy gente que tiene sentimientos, que tiene un corazón que está herido por las muertes que están sucediendo, con todo lo que pasa en nuestro país, pido perdón como mexicana, por no saber defender a México porque, lo único que tengo es mi voz”, declaró.
Ana Gabriel divide opiniones
Aunque el discurso de Ana Gabriel fue aplaudido por sus seguidores, algunos usuarios de redes lo rechazaron. Incluso, revivieron fotografías donde aparece con Inés Gómez Mont, quien en México se le acusa de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.
En estas imágenes no solo aparecen las llamadas “comadres” sino también Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la presentadora, quien fue arrestado en Estados Unidos por “un proceso migratorio” que también involucraría a la mexicana.
Antes de que las autoridades mexicanas giraran una orden de aprehensión en contra de la presentadora y su esposo, Ana Gabriel presumía en redes su amistad con Inés Gómez Mont.