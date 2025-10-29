Inés Gómez Mont también sería arrestada, pero se habría salvado gracias a sus hijos

Video Esposo de Inés Gómez Mont habría huido a una isla antes de ser detenido por ICE: detalles

Inés Gómez Mont habría evitado ser detenida, al igual que su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, gracias a sus hijos.

El abogado fue arrestado “hace unas tres semanas” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) alegadamente debido a su situación migratoria ilegal en el país.

PUBLICIDAD

Inés Gómez Mont se habría salvado de ser detenida gracias a sus hijos

Al momento, las autoridades no han informado detalles de la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, ni han indicado si Inés Gómez Mont estaba a su lado en dicho momento.

Sin embargo, el periodista Luis Chaparro, titular de ‘Pie de Nota’, dio a conocer que, “una de las fuentes” dentro de ICE, les aseveró que así fue.

“Al momento del arresto en casa de los Gómez Mont, Víctor Manuel salía de la lujosa residencia en un automóvil Bentley, valuado en 300 mil dólares. En la vivienda se encontraba su esposa y sus hijos”, relató el comunicador en su programa este 29 de octubre.

Chaparro explica que, supuestamente, tanto la presentadora como su marido “solicitaron apoyo político” en Estados Unidos, por lo que ambos “tienen un proceso migratorio abierto”.

“Los agentes, una vez detenido Víctor Manuel, entraron a la residencia para llevarse también a Inés Gómez Mont; sin embargo, se le otorgó una consideración por los hijos”, afirmó Luis.

“Porque si se llevaban a los dos, los hijos, que además son estadounidenses, iban a quedar prácticamente a cargo de la autoridad en los Estados Unidos”, relató.

La también modelo tiene seis hijos. Los primeros cuatro, Inés, Bruno, Diego y Javier, son fruto de su matrimonio con Javier Díaz Bravo, del que se separó en 2013.

Con Álvarez Puga, ella procreó a Bosco y María, quienes actualmente tienen 10 y 7 años, respectivamente.

Presumiblemente, todos ellos se habrían encontrado residiendo con Gómez Mont y Álvarez Puga desde que ‘desaparecieron’, en septiembre de 2021, tras ser acusados de presuntos crímenes.

PUBLICIDAD

Inés Gómez Mont y su familia habrían vivido en lujosa mansión

En cuanto al lugar en el que alegadamente estuvieron viviendo Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga y sus retoños, Luis Chaparro afirmó que se trataría de una “lujosa” mansión “en Florida”.

“Está en una zona muy exclusiva, llamada Pinecrest. Ahí es donde vivían los Gómez Mont cómodamente después de que reingresara Víctor Manuel a los Estados Unidos”, mencionó.

Este 28 de octubre, la Fiscalía General de la República, en México, informó que el empresario cuenta ahí con dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.