Esposo de Inés Gómez Mont: fiscalía solicita extradición de Víctor Álvarez Puga a México

La Fiscalía General de la República de México solicitó la extradición de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, informó Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Este miércoles 3 de diciembre, la mandataria declaró en conferencia de prensa que la Fiscalía ya hizo la solicitud formal para extraditar al empresario, quien fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en octubre pasado.

“Se está pidiendo la extradición, está detenido, fue la información que nos dieron. Ahora que está la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, le preguntaremos que pueda indagar en este caso y ya cuando quede el Fiscal o la Fiscal, ya que pueda indagar…”, dijo.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano trabajará en el caso para evitar la impunidad.

“Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto, entonces que lo informe la Fiscalía”, alegó sin dar más detalles.

Desde 2021, las autoridades mexicanas están en búsqueda de Víctorm Manuel Álvarez Puga por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero en México.

Esposo de Inés Gómez Mont es arrestado

En noviembre, el periodista Darío Celis, de El Heraldo de México, informó sobre la detención de Víctor Álvarez Puga por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Tras su arresto, el empresario fu trasladado al “Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, una instalación de detención de inmigrantes ubicada en Miami”.

Aparentemente, el abogado habría sido arrestado debido a que no contaría con visa de trabajo, turista o algún otro documento que respalde su estancia legal en territorio estadounidense.

El Financiero reporta que, según el expediente judicial, el esposo de Inés Gómez Mont ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con una visa que vencía el 13 de julio del mismo año.

Sin embargo, el 9 de julio de 2021 él salió hacia Las Bahamas y regresó un día después por vía marítima, sin abordar el vuelo programado el 21 de julio.