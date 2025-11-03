Inés Gómez Mont tomaría inesperada decisión tras arresto de su esposo en lujosa mansión

Video Así es la lujosa mansión en Florida donde se escondían Inés Gómez Mont y su esposo

Inés Gómez Mont habría tomado la decisión de vender su lujosa mansión de Florida tras el arresto de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

Según reportes de Kadri Paparazzi, la presentadora habría puesto a la venta su propiedad ubicada en Pinecrest por 9.1 millones de dólares.

El inmueble sería el mismo donde Víctor Manuel Álvarez Puga presuntamente fue arrestado “hace unas tres semanas” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) alegadamente por su situación migratoria ilegal en el país.

Asimismo, se señala que la mansión sería la misma en la que Inés Gómez Mont y su esposo se habrían resguardado desde 2021, año en que comenzaron a ser buscados por las autoridades mexicanas por los presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Así sería la mansión que Inés Gómez Mont intentaría vender

De acuerdo con información del periodista Luis Chaparro, titular del medio Pie de Nota, el inmueble de Florida habría sido adquirido por la pareja en agosto de 2021 por 6.3 millones de dólares y contaría con casi mil metros cuadrados de construcción.

Entre las amenidades del inmueble estarían incluidas siete habitaciones, ocho baños, dos niveles con ascensor, cocina con isla central, gimnasio equipado, piscina, cine para 18 personas y un garaje para siete vehículos. Según Infobae, Inés Gómez Mont y su esposo pagaba 48 mil dólares anuales en impuestos prediales.

Arrestan a esposo de Inés Gómez Mont

El arresto de Víctor Manuel Álvarez Puga fue reportado el 27 de octubre. De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, quien citó “fuentes” dentro de ICE, el abogado llevaría casi un mes preso.

Según el comunicador, tanto la presentadora como su marido “solicitaron apoyo político” en Estados Unidos, por lo que ambos “tienen un proceso migratorio abierto”.

