Video Esposo de Inés Gómez Mont habría huido a una isla antes de ser detenido por ICE: detalles

Pati Chapoy, exjefa de Inés Gómez Mont, dio una reveladora declaración a días de que trascendiera que el esposo de la presentadora, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue arrestado en Estados Unidos.

La periodista, titular de ‘Ventaneando’, aseguró que, recientemente, la conductora no se ha comunicado con ella, pese a lo sucedido.

“La última vez que hablé con ella fue cuando, muy lamentablemente, fallece Daniel [Bisogno]”, dijo en entrevista para el programa ‘Chismorreo’.

Pati Chapoy dice cómo están Inés Gómez Mont y sus hijos

En una primera instancia, Pati Chapoy aseguró no saber cómo se encuentra Gómez Mont ante la detención de su pareja; sin embargo, posteriormente indicó:

“Inés está bien de salud, eso sí te lo puedo asegurar, están muy bien tanto ella como sus hijos”. “Ojalá y pronto resuelvan esta situación”, manifestó.

La veterana comunicadora incluso quiso defender a la que fuera su colega afirmando que, “las cuentas las tiene el marido, Inés no”.

“¿Qué va a suceder? Pues no sé. Está en manos de la política, de los gobernantes de este país, no tengo idea”, sentenció.

Chapoy compartió que ella sigue apoyando a Gómez Mont: “Siempre, por supuesto”.

¿Inés Gómez Mont se fugó con sus hijos?

De acuerdo con el director del portal Pie de Nota, Luis Chaparro, Inés Gómez Mont habría dejado Estados Unidos, junto con sus hijos, después de la aprehensión de Víctor Manuel Álvarez.

Al empresario lo detuvo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) alegadamente debido a su situación migratoria ilegal.

Chaparro asegura que la también modelo igualmente se encontraba de forma irregular en dicho país, por lo que ambos serían llevados ante la justicia.

No obstante, a ella supuestamente la dejaron en libertad porque sus retoños iban a quedar al cuidado de autoridades locales si se la llevaban.

“Gómez Mont, como revelamos, está indiciada en la misma carpeta, también iba a ser detenida, se le da este beneficio y lo utiliza para fugarse a Dubái”, mencionó Luis en un diálogo con Enrique Hernández.