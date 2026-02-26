Cazzu Cazzu y Nodal: abuelita de la cantante está orgullosa de su nieta y habla en medio de la polémica Doña Mery habló del orgullo que siente por su nieta Cazzu y de lo mucho que ha progresado la industria musical en los últimos años.



Video Cazzu habla públicamente sobre su hija después de que Nodal acusara que ella usa desacuerdo

Doña Mery, abuelita de Cazzu, rompió el silencio en medio de la polémica que protagonizaron ‘La Jefa’ y Nodal por la canción en la que Rauw Alejandro se refiere a la vida personal del cantante.

En entrevista con ‘Equis San Pedro’, medio local de San Pedro de Jujuy, la mujer habló del regreso de Cazzu a la localidad que la vio nacer y donde, el próximo septiembre ofrecerá un concierto como parte de su gira ‘Latinaje’.

En ese sentido, doña Mery habló del orgullo que siente por su nieta, a quien describió como una persona “muy responsable”.

“(Lo vivo) con mucho orgullo, con mucho orgullo de ver que mi nena ha progresado tanto… aparte, que nosotros la conocemos”, declaró el 25 de febrero.

“Si ella está donde está, es porque es una persona muy responsable, muy profesional, de manera que nosotras estamos orgullosas de ella y tratamos de apoyarla en lo más que podamos”, agregó.

Abuelita de Cazzu es muy cercana a Inti

Doña Mery no hizo más comentarios sobre Cazzu. Sin embargo, lamentó no poderla acompañar en su regreso a Jujuy, pues debía “estar aquí con la Inti”.

“Ya va a pasar tiempo para (que puedan) verla”, dijo sobre Inti, quien estaba con ella en casa, mientras que ante la pregunta sobre si su “otra nena” (Inti) cantaba, doña Mery aseguró que no, “ella no canta”.

Por último, doña Mery se mostró agradecida con Cazzu, quien siempre le dedica una canción en sus shows. ‘Piénsame’ es su tema favorito.

“Cada vez que canta me dedica una canción que ella sabe que me gusta”, sentenció.

Cazzu recibe carta de su abuelita

En mayo de 2025, Cazzu se conmovió hasta las lágrimas por la carta pública que le escribió su abuelita durante su participación en el programa ‘La Peña de Morfi’. De acuerdo con Julieta Cazzucheli, doña Mery es la responsable de que haya desarrollado su gusto por la escritura.

"Hola mi muñeca querida. Te escribo esta carta a la distancia, porque me siento muy orgullosa y feliz al saber lo que estás logrando en tu vida de artista y como la gran persona que sos, con qué alegría recuerdo los momentos de tu niñez, cuando jugabas y corrías en el patio de nuestra casa”.

En las líneas, Mery recordó que fue ella quien le regaló su primer diario, objeto con el que inició su historia.