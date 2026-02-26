Cazzu

Cazzu y Nodal: abuelita de la cantante está orgullosa de su nieta y habla en medio de la polémica

Doña Mery habló del orgullo que siente por su nieta Cazzu y de lo mucho que ha progresado la industria musical en los últimos años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Cazzu habla públicamente sobre su hija después de que Nodal acusara que ella usa desacuerdo

Doña Mery, abuelita de Cazzu, rompió el silencio en medio de la polémica que protagonizaron ‘La Jefa’ y Nodal por la canción en la que Rauw Alejandro se refiere a la vida personal del cantante.

En entrevista con ‘Equis San Pedro’, medio local de San Pedro de Jujuy, la mujer habló del regreso de Cazzu a la localidad que la vio nacer y donde, el próximo septiembre ofrecerá un concierto como parte de su gira ‘Latinaje’.

PUBLICIDAD

En ese sentido, doña Mery habló del orgullo que siente por su nieta, a quien describió como una persona “muy responsable”.

“(Lo vivo) con mucho orgullo, con mucho orgullo de ver que mi nena ha progresado tanto… aparte, que nosotros la conocemos”, declaró el 25 de febrero.

Más sobre Cazzu

Cazzu habla públicamente sobre su hija después de que Nodal acusara que ella usa desacuerdo
0:51

Cazzu habla públicamente sobre su hija después de que Nodal acusara que ella usa desacuerdo

Univision Famosos
Pleito entre Cazzu y Nodal: Jhayco confiesa que él escribió la frase que hizo estallar el nuevo escándalo
0:46

Pleito entre Cazzu y Nodal: Jhayco confiesa que él escribió la frase que hizo estallar el nuevo escándalo

Univision Famosos
Nodal ahora manda mensaje a la “bola de chismosos” tras escándalo con su ex Cazzu
0:52

Nodal ahora manda mensaje a la “bola de chismosos” tras escándalo con su ex Cazzu

Univision Famosos
Cazzu en polémica por "Rosita": ¿hermana de cantante manda indirecta a Nodal? Publica mensaje
2 mins

Cazzu en polémica por "Rosita": ¿hermana de cantante manda indirecta a Nodal? Publica mensaje

Univision Famosos
Rauw Alejandro y Jhayco reaccionan: hablan sobre Cazzu y "Rosita", tema que inició el drama con Nodal
3 mins

Rauw Alejandro y Jhayco reaccionan: hablan sobre Cazzu y "Rosita", tema que inició el drama con Nodal

Univision Famosos
Rauw Alejandro rompe el silencio tras conflicto entre Nodal y Cazzu: esto le dice a ella
1:00

Rauw Alejandro rompe el silencio tras conflicto entre Nodal y Cazzu: esto le dice a ella

Univision Famosos
Pati Chapoy le pide a Cazzu que se quede “calladita” tras conflicto con Nodal: “Atiende a tu hija”
1 mins

Pati Chapoy le pide a Cazzu que se quede “calladita” tras conflicto con Nodal: “Atiende a tu hija”

Univision Famosos
Cazzu habla de su ex, Bad Bunny, tras presunta acusación de Nodal: “Era ‘imperdonable’”
2 mins

Cazzu habla de su ex, Bad Bunny, tras presunta acusación de Nodal: “Era ‘imperdonable’”

Univision Famosos
¿Belinda sale embarrada en reclamo de Nodal a Cazzu?: “Nos causó un infierno”
0:59

¿Belinda sale embarrada en reclamo de Nodal a Cazzu?: “Nos causó un infierno”

Univision Famosos
¿Qué desató la nueva pelea entre Nodal y Cazzu? Este es el origen del drama
1:04

¿Qué desató la nueva pelea entre Nodal y Cazzu? Este es el origen del drama

Univision Famosos

“Si ella está donde está, es porque es una persona muy responsable, muy profesional, de manera que nosotras estamos orgullosas de ella y tratamos de apoyarla en lo más que podamos”, agregó.

Abuelita de Cazzu es muy cercana a Inti

Doña Mery no hizo más comentarios sobre Cazzu. Sin embargo, lamentó no poderla acompañar en su regreso a Jujuy, pues debía “estar aquí con la Inti”.

“Ya va a pasar tiempo para (que puedan) verla”, dijo sobre Inti, quien estaba con ella en casa, mientras que ante la pregunta sobre si su “otra nena” (Inti) cantaba, doña Mery aseguró que no, “ella no canta”.

Por último, doña Mery se mostró agradecida con Cazzu, quien siempre le dedica una canción en sus shows. ‘Piénsame’ es su tema favorito.

“Cada vez que canta me dedica una canción que ella sabe que me gusta”, sentenció.

Cazzu recibe carta de su abuelita

En mayo de 2025, Cazzu se conmovió hasta las lágrimas por la carta pública que le escribió su abuelita durante su participación en el programa ‘La Peña de Morfi’. De acuerdo con Julieta Cazzucheli, doña Mery es la responsable de que haya desarrollado su gusto por la escritura.

"Hola mi muñeca querida. Te escribo esta carta a la distancia, porque me siento muy orgullosa y feliz al saber lo que estás logrando en tu vida de artista y como la gran persona que sos, con qué alegría recuerdo los momentos de tu niñez, cuando jugabas y corrías en el patio de nuestra casa”.

PUBLICIDAD

En las líneas, Mery recordó que fue ella quien le regaló su primer diario, objeto con el que inició su historia.

“Algunos los tengo guardados y hoy admiro todo lo que has logrado con tu generosidad y dedicación, le pido a Dios que las proteja, a vos y a Inti, y que sepas que las amo con todo mi ser, porque mereces todo lo mejor. Te mando un beso enorme, todo el amor de tu abu, para quien sigue su muñequita”, finalizó.

Relacionados:
CazzuChristian NodalInti González CazzuchelliFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX