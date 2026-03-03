Ángela Aguilar desea "aprender a crear un hogar": su reflexivo mensaje tras decir que "le vale" ser "funada"
Ángela Aguilar abrió su corazón y compartió los proyectos personales en los que desea enfocarse. La cantante desea "estar en paz".
Ángela Aguilar confesó los proyectos personales en los que desea enfocarse y uno de ellos es "aprender a crear un hogar". La cantante compartió un mensaje tras haber dicho que "le vale" que la critiquen por hablar de su familia, por lo que no le importa ser "funada".
A través de su canal de difusión en WhatsApp, la esposa de Christian Nodal compartió un proverbio para sus "angelitos", como le llama a su 'fandom' y aprovechó para hacer una reflexión sobre lo que desea hacer. También, explicó por qué prefiere expresarse en esta plataforma.
"Quiero estar más por aquí, y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido", inició en su mensaje.
"'Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida' — Proverbios 4:23", añadió.
"Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos", expresó.
Al mensaje agregó algunos videos donde se le ve maquillando, conviviendo con su mascota, así como también disfrutando del sol y el jardín de su hogar, tras haber hecho su rutina de ejercicio.
"Gracias por mantener este rinconcito con tanto cariño. Que sea eso para nosotros: un lugar seguro y honesto. Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen", finalizó en su mensaje.
En este canal de difusión, el público no puede comentar, solo puede interactuar con Ángela exclusivamente con emoticonos, por lo cual no puede recibir críticas ni burlas como en otras plataformas. Incluso, su esposo Christian Nodal también es muy activo en esta red social.