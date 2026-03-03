Ángela Aguilar Ángela Aguilar desea "aprender a crear un hogar": su reflexivo mensaje tras decir que "le vale" ser "funada" Ángela Aguilar abrió su corazón y compartió los proyectos personales en los que desea enfocarse. La cantante desea "estar en paz".



Video Ángela Aguilar habla sobre estar “funada” y lo que piensa sobre ello: “Me vale”

Ángela Aguilar confesó los proyectos personales en los que desea enfocarse y uno de ellos es "aprender a crear un hogar". La cantante compartió un mensaje tras haber dicho que "le vale" que la critiquen por hablar de su familia, por lo que no le importa ser "funada".

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la esposa de Christian Nodal compartió un proverbio para sus "angelitos", como le llama a su 'fandom' y aprovechó para hacer una reflexión sobre lo que desea hacer. También, explicó por qué prefiere expresarse en esta plataforma.

"Quiero estar más por aquí, y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido", inició en su mensaje.

"'Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida' — Proverbios 4:23", añadió.

"Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos", expresó.

Ángela Aguilar abre su corazón en reflexivo mensaje. Imagen Ángela Aguilar/WhatsApp

Al mensaje agregó algunos videos donde se le ve maquillando, conviviendo con su mascota, así como también disfrutando del sol y el jardín de su hogar, tras haber hecho su rutina de ejercicio.

"Gracias por mantener este rinconcito con tanto cariño. Que sea eso para nosotros: un lugar seguro y honesto. Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen", finalizó en su mensaje.