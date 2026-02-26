Cazzu Cazzu en polémica por "Rosita": ¿hermana de cantante manda indirecta a Nodal? Publica mensaje La controversia por el tema "Rosita" de Rauw Alejandro continúa y Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, publicó un mensaje que algunos interpretaron como un posible dardo para Nodal.



Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, compartió un mensaje que provocó sospechas de que estaría dirigido a su excuñado, Christian Nodal, en medio de la polémica que ha causado el tema de Rauw Alejandro "Rosita".

Aunque no mencionó nombres, Flor hizo la publicación horas después de que el cantante mexicano arremetiera contra la argentina y mencionara a su hija Inti.

¿Qué dijo la hermana de Cazzu?

Nodal explotó en dos publicaciones que habrían sido provocadas por el tema "Rosita" donde Rauw Alejandro hace alusión a su vida sentimental y también por la reacción de Cazzu. Además, el mexicano arremetió en contra de la argentina porque no puede ver a su hija Inti.

Horas después de sus mensajes, Florencia Cazzuchelli publicó un breve texto que en redes se especuló podría estar dirigido a su excuñado, aunque nunca mencionó su nombre.

"Es increíble lo que hace y dice la gente solo por unos 'likes'. Anda a terapia", escribió en una historia en Instagram.

Poco después, retomó el mensaje de uno de sus seguidores y lo publicó en otra de sus 'stories', donde se habla de la reivindicación y el éxito de Cazzu.

"¡Grande Flor! Harta de los que quieren intelectualizar las reivindicaciones artísticas. Desde la capital quieren enseñar a lxs del norte cómo se hace. Hoy la gente fue feliz en San Pedro. ¡Qué grande es Cazzu!", se lee en el mensaje.

Hermana de Cazzu publica mensajes que algunos interpretan como indirectas a Nodal. Imagen Flor Cazzuchelli/Instagram

Nodal arremete contra Cazzu

Tras el mensaje que Cazzu publicó después del lanzamiento de "Rosita", Nodal estalló contra Rauw Alejandro y señaló que la canción tebía "tono de burla hacia mi fama de alma enamorada".

Pero también, arremetió contra Cazzu: "Lo que sí me cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de "Rosita", que me dejó bien entendido que era "imperdonable" por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición", escribió en redes.

Dicho lo anterior, Christian señaló que la maternidad "no debería utilizarse como escudo" y mucho menos "involucrar públicamente" a Inti "para reforzar una narrativa".

"Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé", declaró.