Cazzu “Cazzu es muy inteligente”: mejor amiga de la cantante reacciona a la “tiradera” que involucra a Nodal La Joaqui no se quedó callada ante los dimes y diretes entre Cazzu y Christian Nodal por ‘Rosita’, tema en el que Rauw Alejandro se refiere a aspectos de la vida personal del sonorense.



Video 'La Joaqui' reacciona a las declaraciones que su amiga Cazzu hizo sobre Nodal

La Joaqui considera que Cazzu fue “muy inteligente” al no guardarse nada sobre ‘Rosita’, tema en el que Rauw Alejandro se refiere a aspectos de la vida personal de Nodal y, que de alguna manera, también la involucran a ella.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, la mejor amiga de Cazzu subrayó que la trapera tiene todo el derecho de exponer sus opiniones y sentimientos, especialmente, porque es una “imagen concreta del feminismo”.

“Yo creo que simplemente ella está exteriorizando lo que opina, porque además de ser una gran artista, es una imagen muy concreta del feminismo y de un montón de pisos que se han pavimentado para que cuestiones sean más fáciles para el resto de las artistas mujeres”, declaró a Despierta América este 4 de marzo.

En ese contexto, la cantante fue cuestionada sobre si Cazzu había hablado con ella sobre el tema y, aunque dejó entrever que sí lo habría hecho, señaló que sería “muy irrespetuoso” ventilar aspectos que solo le incumben a ‘La Jefa’.

“Creo que Cazzu es una persona muy inteligente y que sería muy irrespetuoso de mi parte responder por ella, si ella no está acá, así que le voy a tener que dejar ese chisme a ella”, sentenció.

El mensaje de La Joaqui en apoyo a Cazzu

En medio de los dimes y diretes públicos entre Nodal y Cazzu tras el estreno de ‘Rosita’, La Joaqui empleó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a su amiga.

En su publicación, la intérprete entrelazó su vida personal con lo que ahora estaría viviendo Cazzu, luego de que se hiciera una referencia a su vida personal en ‘Rosita’.

“De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda sin duda alguna fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente. Julieta, la supermamá te amo”, expresó contundente el 24 de febrero.