Cazzu

“Cazzu es muy inteligente”: mejor amiga de la cantante reacciona a la “tiradera” que involucra a Nodal

La Joaqui no se quedó callada ante los dimes y diretes entre Cazzu y Christian Nodal por ‘Rosita’, tema en el que Rauw Alejandro se refiere a aspectos de la vida personal del sonorense.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video 'La Joaqui' reacciona a las declaraciones que su amiga Cazzu hizo sobre Nodal

La Joaqui considera que Cazzu fue “muy inteligente” al no guardarse nada sobre ‘Rosita’, tema en el que Rauw Alejandro se refiere a aspectos de la vida personal de Nodal y, que de alguna manera, también la involucran a ella.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, la mejor amiga de Cazzu subrayó que la trapera tiene todo el derecho de exponer sus opiniones y sentimientos, especialmente, porque es una “imagen concreta del feminismo”.

PUBLICIDAD

Más sobre Cazzu

¿Ángela Aguilar se retira ante los ataques que recibe?: “La verdad no siempre es suficiente”
0:58

¿Ángela Aguilar se retira ante los ataques que recibe?: “La verdad no siempre es suficiente”

Univision Famosos
Ángela Aguilar abre su corazón y revela que desea “aprender a crear un hogar”: esto confesó
0:58

Ángela Aguilar abre su corazón y revela que desea “aprender a crear un hogar”: esto confesó

Univision Famosos
Ángela Aguilar habla sobre estar “funada” y lo que piensa sobre ello: “Me vale”
1:00

Ángela Aguilar habla sobre estar “funada” y lo que piensa sobre ello: “Me vale”

Univision Famosos
Famosa DJ y amiga de Cazzu arremete contra Nodal tras acusaciones: “Miserable”
0:54

Famosa DJ y amiga de Cazzu arremete contra Nodal tras acusaciones: “Miserable”

Univision Famosos
Cazzu y Nodal: abuelita de la cantante está orgullosa de su nieta y habla en medio de la polémica
2 mins

Cazzu y Nodal: abuelita de la cantante está orgullosa de su nieta y habla en medio de la polémica

Univision Famosos
Cazzu habla públicamente sobre su hija después de que Nodal acusara que ella usa desacuerdo
0:51

Cazzu habla públicamente sobre su hija después de que Nodal acusara que ella usa desacuerdo

Univision Famosos
Pleito entre Cazzu y Nodal: Jhayco confiesa que él escribió la frase que hizo estallar el nuevo escándalo
0:46

Pleito entre Cazzu y Nodal: Jhayco confiesa que él escribió la frase que hizo estallar el nuevo escándalo

Univision Famosos
Nodal ahora manda mensaje a la “bola de chismosos” tras escándalo con su ex Cazzu
0:52

Nodal ahora manda mensaje a la “bola de chismosos” tras escándalo con su ex Cazzu

Univision Famosos
Cazzu en polémica por "Rosita": ¿hermana de cantante manda indirecta a Nodal? Publica mensaje
2 mins

Cazzu en polémica por "Rosita": ¿hermana de cantante manda indirecta a Nodal? Publica mensaje

Univision Famosos
Rauw Alejandro y Jhayco reaccionan: hablan sobre Cazzu y "Rosita", tema que inició el drama con Nodal
3 mins

Rauw Alejandro y Jhayco reaccionan: hablan sobre Cazzu y "Rosita", tema que inició el drama con Nodal

Univision Famosos

“Yo creo que simplemente ella está exteriorizando lo que opina, porque además de ser una gran artista, es una imagen muy concreta del feminismo y de un montón de pisos que se han pavimentado para que cuestiones sean más fáciles para el resto de las artistas mujeres”, declaró a Despierta América este 4 de marzo.

En ese contexto, la cantante fue cuestionada sobre si Cazzu había hablado con ella sobre el tema y, aunque dejó entrever que sí lo habría hecho, señaló que sería “muy irrespetuoso” ventilar aspectos que solo le incumben a ‘La Jefa’.

“Creo que Cazzu es una persona muy inteligente y que sería muy irrespetuoso de mi parte responder por ella, si ella no está acá, así que le voy a tener que dejar ese chisme a ella”, sentenció.

El mensaje de La Joaqui en apoyo a Cazzu

En medio de los dimes y diretes públicos entre Nodal y Cazzu tras el estreno de ‘Rosita’, La Joaqui empleó sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo a su amiga.

En su publicación, la intérprete entrelazó su vida personal con lo que ahora estaría viviendo Cazzu, luego de que se hiciera una referencia a su vida personal en ‘Rosita’.

“De las situaciones de abandono y violencia que me tocó caminar a mí y a mis hijas en la vida, la herida más profunda sin duda alguna fue todas las personas que sabían a ciencia cierta lo que pasaba y eligieron caminar por la vereda de la complicidad conveniente. Julieta, la supermamá te amo”, expresó contundente el 24 de febrero.

La amistad entre Cazzu y La Joaqui comenzó en 2019. Aunque ambas se conocieron en redes sociales, su punto de encuentro estuvo marcado por la situación de violencia de género que Joaquinha Lerena De La Riva atravesaba con su ahora expareja.

Relacionados:
CazzuLa JoaquiFamososPLN 26Christian Nodal

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX