Ángela Aguilar Ángela Aguilar y sus fans reciben mensaje de Bis La Medium: advierte que "sí deben preocuparse" La hija de Pepe Aguilar desató rumores de un retiro después de que afirmó buscar "estar en paz" y "cuidar su corazón". Bis La Medium consultó las cartas para saber si los fans de Ángela Aguilar deben sentirse preocupados por ella y obtuvo esta respuesta.



Tras las recientes declaraciones de Ángela Aguilar sobre su deseo de alejarse del "ruido y la distorsión de lo público" para proteger su corazón, el entorno mediático ha reaccionado con preocupación ante su estado emocional.

En este contexto, Bis Le Medium envió un mensaje a la esposa de Christian Nodal y realizó una lectura de cartas para saber más sobre el momento que atraviesa la cantante.

"Ya tú eres grande mi niña, tu voz es inalcanzable, nunca mires hacia atras, quien te ofenda, no te juzgues jamás", afirmó Bis en Despierta América este 4 de marzo.

Sobre si hay motivo de preocupación por la cantante, las cartas le revelaron: "Sí deben preocuparse mucho sus fans por ella, según las cartas, sí deben preocuparse".

"No está en uno de sus mejores momentos y los mejores momentos no siempre son el amor, a veces la conciencia, la edad no te da determinacion para poder decir: 'Estoy bien, quiero estar fuerte, entonces hay que darle mucha fortaleza en este momento a ella, pero mucha", explicó.

Ángela Aguilar aclara si se retira tras preocupar con mensaje

La cantante de 22 años desató especulaciones sobre un retiro después de que publicó un mensaje en redes sociales donde afirmaba que quería "cuidar su corazón" y estar "en paz".

"Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos”, dijo el lunes pasado.

Un día después, Ángela aclaró que el retiro no está entre sus planes. " No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí. Entreno porque me preparo. Trabajo porque tengo metas claras. Canto porque es mi pasión. La foto en el gimnasio solo es disciplina”.