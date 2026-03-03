Christian Nodal Violinista de Nodal revela si tiene pareja tras ser relacionada con el cantante: “Me emociona” Esmeralda Camacho se sinceró acerca de cómo se encuentra su vida sentimental. Hace unos meses, ella fue acusada de supuestamente haber reaccionado negativamente a besos entre los esposos.



Esmeralda Camacho, violinista en la agrupación de músicos de Christian Nodal, reveló si es que tiene o no novio, a meses de que la vincularan con el sonorense.

La artista compartió en sus Historias de Instagram una serie de videos, que acompañó con una reflexión sobre su vida, destapando que está soltera.

“No, no tengo pareja, pero no me siento sola. Me siento en paz, contenta y está ‘cool’”, escribió al respecto.

“No, quizá no me case y no tenga hijos, pero sí me emociona la idea de formar mi familia. ¡Uf, sí!”, añadió.

Violinista de Nodal se despide de “expectativas”

Esmeralda Camacho confesó que recientemente se “despidió de algunas expectativas”, aparentemente refiriéndose a logros en la vida.

“No, no le caigo bien todas las personas, pero defino mi identidad día con día, y me encanta descubrir todo lo que puedo ser… y lo que no, también”, anotó.

“Me equivoco a mares, pero me encanta aprender”, aseveró. “A veces recuerdo todas las cosas, ideas o personas que dejamos atrás y que está bien”.

Violinista de Nodal rompió el silencio sobre su situación sentimental

Hasta ahora, Esmeralda Camacho había guardado hermetismo sobre su vida amorosa pese a que estuvo envuelta en una controversia que incluyó a Christian Nodal y a Ángela Aguilar.

A inicios de diciembre de 2025, se viralizó en redes sociales un clip en el que se podía ver a la violinista haciendo un gesto mientras la hija de Pepe Aguilar besaba a su esposo, durante un concierto de él.

Luego de que Esmeralda no fuera vista en las siguientes presentaciones del cantautor, surgió el rumor de que la habrían despedido por “los celos” de Ángela.

Desmintiendo los rumores, la periodista Flor Rubio afirmó que contactó al equipo de trabajo de Nodal, quienes le indicaron que la joven seguía formando parte de los músicos.