Nodal sorprende al hablar por primera vez de sus exnovias: “Ya tienen su vida”

El esposo de Ángela Aguilar no pudo esquivar preguntas sobre sus relaciones pasadas, las cuales que incluirían romances con Belinda y Cazzu, mamá de su hija Inti.

Por:Elizabeth González
La vida amorosa de Christian Nodal ha estado envuelta en la polémica desde sus rupturas con Belinda y Cazzu. Aunque el cantante ha tratado de mantener al margen de su carrera su vida personal, en una reciente entrevista sorprendió al referirse por vez a sus exnovias tras casarse con Ángela Aguilar.

Con motivo del acercamiento que el cantante ha mostrado con la prensa mexicana en las últimas semanas, la periodista Flor Rubio quiso saber si en algún momento de su vida se dará la oportunidad de hablar sobre lo ocurrido con sus relaciones pasadas.

“¿Alguna vez nos contarás sobre estos temas personales? Tengo la impresión de que hay una parte de la historia que no conocemos”, mencionó la presentadora de ‘Venga la Alegría’, a lo que Nodal respondió tajante: “Nunca, eso nunca va a pasar”.

Sin mencionar nombres como Belinda o Cazzu, Christian Nodal aseguró que existe una poderosa razón para no hablar públicamente de su pasado amoroso.

“Yo creo que está de más. Todas las personas que han estado involucradas y con las que he estado involucrado ya tienen su vida, ya todo mundo está siguiendo su rumbo. A mí no me interesa meterle el pie a nadie”, dijo el 14 de marzo.

“Yo creo que ya, quien quedó como el bueno o el malo, la mala y el bueno, está de más, no quiero enfocarme en eso”, insistió y subrayó que ahora su prioridad es cuidar de su privacidad.

“Es algo que se tiene que hacer. Yo siento que aprendí de todos mis errores, creo que para eso estamos aquí, para ser felices y no hacer infelices a nadie más… Hay que aprender constantemente de las subidas y bajadas”.

Por último, el intérprete de ‘Botella tras botella’ aseguró que gracias a que tomó terapia aprendió a manejar mejor las críticas y, sobre todo, a no engancharse en todo lo que se dice sobre él y su vida en redes.

“Yo me permito que las cosas me duelan hasta cierto grado. También fue mucha terapia todo ese asunto, creo que va por ahí, creo que cuando me enojo, hago lo que ellos quieren. Ahora voy a dejar ese juego, que hablen lo que quieran hablar”, precisó.

“Yo sí creo en las redes sociales. Sé que lo que existe en redes sociales es tanto real como es real lo que pasa en mis shows, como es real en diferentes tantos aspectos. Yo creo que he aprendido a tomar mis fuerzas y abrazar el momento, el presente”, sentenció.

BelindaCazzuChristian Nodal

