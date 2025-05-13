¿Nodal se enamoró de Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años y él 18?: “Me gustaba”

Video Nodal festeja con presentadora, se le aparece Ángela Aguilar y abandona transmisión para ir tras ella

Christian Nodal se sinceró acerca del momento en el que comenzó a sentir atracción por Ángela Aguilar, con quien cumplirá un año de casado dentro de dos meses.

En entrevista con el comediante Mike Salazar, difundida este 12 de mayo vía YouTube, el sonorense recordó cómo se conocieron y qué pasó desde entonces.

“Es que está bien mal que lo diga, hermano, pero yo había compartido con la familia Aguilar en ‘Jaripeo’”, recordó, acerca de la gira que hizo junto a Pepe Aguilar y sus hijos, y que inició en 2018.

“Entonces, cuando yo conocí a Ángela dije, ‘guau, tiene un talentazo’, y yo tenía 18 años, pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13”, agregó.

El cantante reconoció que “ahora suena bien” la diferencia de edades, ya que actualmente tienen 26 y 21 años, respectivamente; sin embargo, “antes estaba raro”.

“La cuestión era, y lo genuino, de verdad te lo digo de corazón, era que yo la miraba y decía, ‘talentazo’, ella toda hermosa y, claro, era como estaba guapísima y demás”, contó.

“Y yo siempre me ponía nervioso cada que estábamos, que compartíamos en ruedas de prensa para ‘Jaripeos sin frontera’ y demás”, añadió.

Christian Nodal admite que Ángela Aguilar le “gustaba” a sus 13 años

Christian Nodal reveló que, en aquella época, inclusive Pepe Aguilar tomó medidas para mantenerlo separado de Ángela Aguilar.

“Mi suegro tenía… yo no sabía, pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y que los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, explicó.

Por ese motivo, el cantautor indicó que lo sentía por su ahora pareja no pasó más allá, aunque sí reconoció al respecto que:

“Yo trataba de disfrazar como que mi… me gustaba con un ‘ah, pues es talento, quiero trabajar con ella’”.

Fue motivado por esa emoción, y el deseo de grabar un dueto con Ángela, que Nodal se decidió a componer el tema ‘Dime cómo quieres’, en la cual sí colaboraron y que lanzaron en noviembre de 2020, cuando ya él era novio de Belinda.

La historia de amor de Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su romance en junio de 2024, dos semanas y media después de que él informara de su rompimiento con Cazzu, mamá de su hija Inti.

En entrevista con Hola! Américas, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ compartió: “No es una nueva relación”.

“Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, sumó.

Casi inmediatamente, y en medio de especulaciones, el compositor rechazó una traición hacia la argentina: “Jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona”.