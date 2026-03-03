Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira?: ella rompe el silencio ante rumores

La esposa de Christian Nodal hizo frente a “la historia que algunos insisten en escribir” por ella luego de que compartiera una reflexión sobre que desea “cuidar” su corazón y “aprender a crear un hogar”.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Ángela Aguilar abre su corazón y revela que desea “aprender a crear un hogar”: esto confesó

Ángela Aguilar no se retira. La esposa de Christian Nodal rompió el silencio ante rumores de una pausa temporal luego de que compartiera una reflexión sobre que deseaba “cuidar” su corazón y “aprender a crear un hogar”.

Este martes 3 de marzo, a través de un nuevo mensaje publicado en su canal de WhatsApp, la cantante dejó claro que tiene “metas claras” y que todo lo que se dice de ella son solo rumores.

“No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí. Entreno porque me preparo. Trabajo porque tengo metas claras. Canto porque es mi pasión. La foto en el gimnasio solo es disciplina”, expresó.

“He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho. Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla”, insistió.

En este mismo mensaje, Ángela Aguilar también reveló por qué la mayoría de las veces no desmiente todo lo que se dice de ella, haciendo énfasis en que no todo vale la pena discutirlo.

“He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos sino porque no todo merece convertirse en discusión pública. Los amo”, sentenció.

El mensaje de Ángela Aguilar en medio de rumores de retiro.
Imagen Ángela Aguilar / WhatsApp

El mensaje que desató rumores de retiro

Esta nueva publicación de Ángela Aguilar llega tan solo horas después de que su último mensaje fuera interpretado como un retiro temporal de las redes sociales.

“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”, dijo y citó un proverbio “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida”.

“Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos”.

“Gracias por mantener este rinconcito con tanto cariño. Que sea eso para nosotros: un lugar seguro y honesto. Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan pero sí sostienen”.

Ángela AguilarChristian NodalEscándalosFamososPolémicaPLN 26

