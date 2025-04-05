Cazzu

Cazzu no se queda callada sobre Ángela y la relación con Inti: ¿Mantiene comunicación con Nodal?

Cazzu habló como pocas veces de la polémica con Christian Nodal y Ángela Aguilar, así como también del supuesto "proceso" que iniciaría para evitar que su hija conviva con la cantante mexicana.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Cazzu responde cuál es su “bronca” con Ángela Aguilar tras casarse con su ex Nodal

Cazzu rompió el silencio sobre cómo es su actual relación con Christian Nodal y Ángela Aguilar, así como también si ya inició un "proceso" para evitar que la cantante mexicana conviva con su hija como se ha especulado en los últimos días.

Como pocas veces, la rapera respondió los cuestionamientos de un reportero que la abordó en las calles de Argentina.

¿Cazzu evitará legalmente que Inti conviva con Ángela Aguilar?

El 1 de abril la periodista mexicana, Ana María Alvarado, reportó en el programa 'Sale el Sol' que Cazzu iniciaría un "proceso" para evitar que su hija conviviera con la esposa de Nodal.
Sin embargo, la rapera aseguró que eso es mentira y la relación con Christian es cordial.

" Nunca hubieron ni existieron ninguna de esas conversaciones legales. Nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija", dijo a un reportero del programa argentino 'LAM' transmitido el 4 de abril.

La intérprete de 'La Cueva' aseveró que "están de acuerdo" en todo lo referente a su hija y dejó claro que la pequeña "está bien, está protegida, la cuido, la crio con mucho amor y es una niña muy feliz".

También señaló que mantiene comunicación con Christian "solamente (por) información de la niña" y no quiso confirmar si es verdad que el cantante no ha visto a Inti desde septiembre de 2024, cuando celebraron su primer año de vida.

Cazzu no se queda callada sobre Ángela Aguilar

La argentina también fue cuestionada sobre las declaraciones que ha dado la hija de Pepe Aguilar en las que habla de las críticas que ha recibido por su relación con Nodal y les deseó felicidad.

" Yo no la juzgo, no me no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y de hecho me encanta si son felices, me encanta", respondió en la entrevista.

El reportero insistió con el tema al preguntarle si la canción 'Con Otra' va dirigida a ellos y Cazzu respondió contundente.

"La música siempre está inspirada en algo, bueno, finalmente siempre es una fantasía (…) Ya te dije, hay que saber de dónde crear".

Finalmente, 'La Jefa' confesó que está soltera, "feliz" y enfocada completamente en su música.

Relacionados:
CazzuInti González CazzuchelliÁngela AguilarChristian NodalPolémicas de famososCelebridadesFamosos

