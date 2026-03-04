Cazzu Cazzu en El Gordo y La Flaca: ella no se arrepiente por criticar frase de canción que alude a Nodal En una sincera entrevista con la periodista Tanya Charry, de El Gordo y La Flaca, Cazzu reveló algunos aspectos de su vida personal y sentimental. Además dejó claro que se arrepiente "de muy pocas cosas".



Video Cazzu habla públicamente sobre su hija después de que Nodal acusara que ella usa desacuerdo

Cazzu habló abiertamente sobre la controversia que se formó a su alrededor luego de que criticara una frase de ‘Rosita’, canción en la que Rauw Alejadro hace alusión a Christian Nodal.

En una sincera entrevista con la periodista Tanya Charry, de El Gordo y La Flaca, la cantante aseguró no estar arrepentida de lo expuesto en su texto titulado “Tiradera”, en el que lamentó que “el chisme” vendiera “más que el arte”.

“No, para nada… No… Yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida”, declaró en la emisión del 4 de marzo.

“La paz que siento en este momento… como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa”, agregó.

En ese sentido, Julieta Cazzuchelli habló abiertamente sobre la importancia de ser consecuente con sus acciones.

“Yo siempre digo que, las cosas que digo, no las digo por mí. Las cosas que no digo son las que hago por mí o por mi hija, en realidad. Las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos adecuados. Me puedo equivocar, pero lo hago desde un lugar siempre colectivo, nunca personal del todo”, insistió.