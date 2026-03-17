Christian Nodal ¿Cazzu no deja que Nodal vea a su hija?: esta sería la razón por la que él no podría estar cerca de Inti Christian Nodal mantiene una disputa legal con Cazzu por la manutención y visitas a Inti, a quien no habría podido ver desde que terminó su relación con la argentina.



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Christian Nodal no podría ver a su hija por cuestiones legales. Según reportes de la periodista Adri Toval, el cantante estaría lejos de Inti “debido al proceso legal que enfrenta” contra Cazzu desde hace meses por el tema de la manutención y visitas a la niña.

“Resulta que legalmente, debido al proceso legal que están enfrentando, actualmente Nodal no puede ver a la niña, por lo que no se trataría de una falta de interés de su parte”, declaró este 16 de marzo.

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En ese sentido, la costarricense reportó que, la razón por la que Nodal habría recurrido a la vía legal es porque su expareja habría ejercido el delito de “coerción” al supuestamente condicionar las visitas a su hija.

“Según él, la madre no lo permite. Incluso, en los documentos (de su demanda) se lee acusaciones como presunto delito de coerción, amenazas, etcétera”, dijo.

Además, señaló que en el pasado Nodal habría considerado que Cazzu estaría “usando” a Inti para “ganar notoriedad”.

“A mí lo que me dijo una persona cercana a su equipo (de Nodal), es que Nodal consideraba que Cazzu estaba usando esa exposición para causar lástima. Es decir, estaba usando a la niña como para que la gente la victimizara”, expuso.

“Ya todos sabíamos que la demanda fue interpuesta en Jalisco y, según Nodal, ya fue aprobada y ahora será revisada en Argentina para que se puedan definir todos estos temas sobre la manutención y el régimen de visitas”, sentenció.

¿Qué dice la demanda de Nodal contra Cazzu?

En el documento filtrado el 4 de diciembre por ‘Ventaneando’, Christian Nodal habría demandado a Julieta Cazzuchelli por la vía civil en Jalisco.

Con esta acción, el cantante estaría buscando involucrarse activamente en todas las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de su hija.

“En las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”, dijo en su demanda.

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