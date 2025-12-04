Nodal demanda a Cazzu por la manutención de su hija: la acusa de supuesto fraude

Video Cazzu habla como nunca sobre la pensión de Nodal a su hija: “No tenemos un acuerdo justo”

Christian Nodal presuntamente ha demandado a su ex, Cazzu, debido al tema relacionado con la manutención de la hija que comparten, Inti.

Este 4 de diciembre, en el programa ‘Ventaneando’, aseguraron que el sonorense interpuso la querella civil en contra de la trapera.

