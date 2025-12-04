Nodal demanda a Cazzu por la manutención de su hija: la acusa de supuesto fraude
Christian Nodal presuntamente interpuso un proceso legal en contra de Cazzu debido al tema de la manutención de la hija que comparten, Inti. El cantante supuestamente está señalando a la argentina de una conducta que estaría fuera de la ley.
Video Cazzu habla como nunca sobre la pensión de Nodal a su hija: “No tenemos un acuerdo justo”
Christian Nodal presuntamente ha demandado a su ex, Cazzu, debido al tema relacionado con la manutención de la hija que comparten, Inti.
Este 4 de diciembre, en el programa ‘Ventaneando’, aseguraron que el sonorense interpuso la querella civil en contra de la trapera.
“Tenemos los datos de que Christian Nodal demandó ya a Cazzu”, aseguró la titular de la emisión, Pati Chapoy.