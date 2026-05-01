Cazzu Cazzu encara a periodista en pleno show: ¿le reclamó por decir “mentiras”? La cantante se encontraba a mitad de su show en San José, California, cuando encaró al polémico presentador Javier Ceriani y, supuestamente, reaccionó a las críticas de la periodista Pati Chapoy. Esto fue lo que dijo Cazzu en su ‘Latinaje Tour’.



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Video Pati Chapoy asegura que Cazzu tiene “el diablo” en medio de la polémica con Nodal

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, encaró al periodista Javier Ceriani durante su concierto en San José, California, celebrado la noche del 30 de abril en San Jose Civic.

A la mitad de su show, la cantante se pronunció sobre las críticas que ha recibido por la temática de su ‘Latinaje Tour’ y por, supuestamente, aparecer “desnuda”.

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“Para la gente que me conoce desde hace muy poco, vieron que hay algunos que me conocen por las noticias… vienen al show y dicen: ‘Dios mío ¿qué es esto? (se persigna), Dios mío, ¿qué es esto? Los diablos, los cuernos, desnuda… ¡Oh, my God! Así somos, ¿no? Así somos”, dijo, aparentemente en referencia a las críticas lanzadas por la periodista Pati Chapoy.

Así encaró al polémico presentador

Fue en ese preciso momento que Cazzu se percató de la presencia de Javier Ceriani entre el público, a quien de inmediato encaró por decir “mentiras”. El último reporte que hizo de ella fue sobre su supuesto encuentro con Nodal durante su estancia en Estados Unidos.

“¡Holi, bienvenido! Sos una celebrity por aquí”, expresó. “Una mentirita decís, pero te la perdonamos”, agregó.

“Una mentirita por ahí dijo, pero ¿quién no dijo una mentira en su vida?”, sentenció y continuó con su show.



El polémico presentador es conocido por las críticas lanzadas a Cazzu durante su relación con Christian Nodal y por aparentemente defenderla luego de que el sonorense se casara con Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Cazzu?

Aunque Cazzu nunca pronunció el nombre de Pati Chapoy durante su show en San José, sus seguidores creen que el duro mensaje que lanzó la noche del 30 de abril supuestamente fue su postura ante sus constantes críticas.

En medio de la polémica que se generó tras el estreno del video ‘Un Vals’, de Nodal, donde su protagonista, aparentemente, era parecida a Cazzu, la periodista hizo un polémico señalamiento contra la cantante.

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“No tiene nada qué ver con Cazzu, perdónenme, nada. ¿Saben qué le falta? El diablo que tiene Cazzu”, declaró el 14 de abril.