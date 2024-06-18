JLo dedicó cariñoso mensaje del Día del Padre a Ben Affleck, pero él la pasó con su ex

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Los rumores de una separación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez vuelven con más fuerza luego de que el actor de ‘Argo’ pasara el Día del Padre al lado de su expareja y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner.

Page Six reportó que, el pasado domingo 16 de junio, Jennifer Garner fue captada llegando a la casa de su ex. La actriz de ‘Si yo tuviera 30’ vistió un suéter color gris, unos jeans azules y unas gafas de sol para evitar ser reconocida.

Jennifer Garner estaría animando a Ben Affleck a trabajar en su matrimonio con J.Lo. Imagen Getty Images



Todavía se desconoce qué es lo que hacía Garner en el domicilio de Ben, pero según la información difundida por el sitio web pasó gran parte del día acompañándolo, y más tarde él la habría llevado a su casa en auto.

PUBLICIDAD

El 22 de mayo la revista People, publicó que Jen y Ben Affleck habrían estado pasando mucho tiempo juntos porque la actriz de 'Elecktra' lo habría estado animando a arreglar las cosas con JLo.

JLo felicita a Ben Affleck por el Día del Padre

Mientras esto sucedía, Jennifer Lopez aprovechó sus redes sociales para felicitar al ganador del Oscar con una foto de él en blanco y negro y la leyenda "Nuestro héroe. Feliz Día del padre”.

Según publica el Daily Mail, esta imagen causó revuelo entre los fans, pues JLo y Ben no tienen hijos, además de que la foto proviene de una escena de ‘Pearl Harbor’, película que protagonizó en 2002 y en donde conoció a su exesposa Jennifer Garner.

Así felicitó J.Lo a Ben Affleck en el Día del Padre. Imagen Instagram @jlo / Getty Images



Esta publicación surge después de que el tabloide británico comunicara que JLo dejaría a un lado los intentos por salvar su matrimonio.

Una supuesta fuente cercana a la protagonista de ‘Selena’ informó al medio que ella está ‘harta’ de procurar que su unión con el galán de Hollywood funcione.

El informante aseguró que la intérprete de pop ha llegado al límite de su paciencia, sintiendo que ya no puede hacer más para mantener la chispa de su relación.

JLo y Ben Affleck sigue usando sus alianzas de matrimonio

Además de estas especulaciones, también está el rumor de que la Diva del Bronx y Ben Affleck habrían puesto en venta su lujosa mansión en Beverly Hills, según TMZ.

JLo usa su anillo de matrimonio. Imagen The Grosby Group



‘Bennifer’, como se le conoce a la pareja desde 2003, compraron su residencia en mayo de 2023 y la pusieron en venta al año de casados, decisión que avivaría las teorías de un inminente divorcio.