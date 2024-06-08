Jennifer Lopez

No todo está perdido: JLo y Ben Affleck siguen usando sus anillos de matrimonio

En medio de rumores de divorcio, Jennifer López y Ben Affleck fueron captados por separado y ambos portaban la argolla de matrimonio.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

En medio de rumores de divorcio, Jennifer López y Ben Affleck fueron captados por separado, pero coincidían en algo: ambos traían su anillo de matrimonio.

Recientemente el actor fue fotografiado sin usar la argolla, pero en esta ocasión fue diferente. Las imágenes de los actores fueron tomadas el 7 de junio.

PUBLICIDAD

JLo fue vista llegando a su oficina de West Hollywood.

JLo usa su anillo de matrimonio.
JLo usa su anillo de matrimonio.
Imagen The Grosby Group

Traía un look relajado compuesto por jeans, sandalias, un suéter negro, lentes de sol, un bolso de Bottega Veneta y se veía muy ocupada con su teléfono móvil.

JLo llegando a su oficina central en Los Ángeles.
JLo llegando a su oficina central en Los Ángeles.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Jennifer Lopez

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos

Por su parte, Ben Aflleck fue captado mientras dejaba a su hijo Samuel en la escuela.

Ben Affleck también porta su anillo de matrimonio.
Ben Affleck también porta su anillo de matrimonio.
Imagen The Grosby Group

El actor, quien lucía jeans, tenis y camisa a cuadros, se despidió de él con un tierno beso en la frente.

Ben Affleck despidiéndose de su hijo Samuel.
Ben Affleck despidiéndose de su hijo Samuel.
Imagen The Grosby Group

La romántica razón por la que JLo lucha por su matrimonio

Las presuntas diferencias que tendría a la pareja separada serían los diferentes estilos de vida que tienen, mientras ella quiere compartir públicamente su día a día, él prefiere la privacidad.

Recientemente Daily Mail reportó que Jennifer estaría haciendo "esfuerzos adicionales" para mejorar su relación con su esposo.

Ahora, la revista In Touch reveló la razón por la cual la actriz no se da por vencida en salvar su matrimonio.

"Todavía piensa que ella y Ben están destinados a estar juntos y la sensación es que sólo está tolerando este malestar hasta que él se dé cuenta de lo mismo", dijo una persona allegada a la pareja.

Incluso, la cantante ya demostró que su prioridad es su familia, por lo cual decidió cancelar su gira para tomarse “un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”, explicó la empresa Live Nation a través de un comunicado de prensa.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososParejasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD