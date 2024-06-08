No todo está perdido: JLo y Ben Affleck siguen usando sus anillos de matrimonio
En medio de rumores de divorcio, Jennifer López y Ben Affleck fueron captados por separado y ambos portaban la argolla de matrimonio.
En medio de rumores de divorcio, Jennifer López y Ben Affleck fueron captados por separado, pero coincidían en algo: ambos traían su anillo de matrimonio.
Recientemente el actor fue fotografiado sin usar la argolla, pero en esta ocasión fue diferente. Las imágenes de los actores fueron tomadas el 7 de junio.
JLo fue vista llegando a su oficina de West Hollywood.
Traía un look relajado compuesto por jeans, sandalias, un suéter negro, lentes de sol, un bolso de Bottega Veneta y se veía muy ocupada con su teléfono móvil.
Por su parte, Ben Aflleck fue captado mientras dejaba a su hijo Samuel en la escuela.
El actor, quien lucía jeans, tenis y camisa a cuadros, se despidió de él con un tierno beso en la frente.
La romántica razón por la que JLo lucha por su matrimonio
Las presuntas diferencias que tendría a la pareja separada serían los diferentes estilos de vida que tienen, mientras ella quiere compartir públicamente su día a día, él prefiere la privacidad.
Recientemente Daily Mail reportó que Jennifer estaría haciendo "esfuerzos adicionales" para mejorar su relación con su esposo.
Ahora, la revista In Touch reveló la razón por la cual la actriz no se da por vencida en salvar su matrimonio.
"Todavía piensa que ella y Ben están destinados a estar juntos y la sensación es que sólo está tolerando este malestar hasta que él se dé cuenta de lo mismo", dijo una persona allegada a la pareja.
Incluso, la cantante ya demostró que su prioridad es su familia, por lo cual decidió cancelar su gira para tomarse “un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”, explicó la empresa Live Nation a través de un comunicado de prensa.