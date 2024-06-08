No todo está perdido: JLo y Ben Affleck siguen usando sus anillos de matrimonio

Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

En medio de rumores de divorcio, Jennifer López y Ben Affleck fueron captados por separado, pero coincidían en algo: ambos traían su anillo de matrimonio.

Recientemente el actor fue fotografiado sin usar la argolla, pero en esta ocasión fue diferente. Las imágenes de los actores fueron tomadas el 7 de junio.

JLo fue vista llegando a su oficina de West Hollywood.

JLo usa su anillo de matrimonio. Imagen The Grosby Group

Traía un look relajado compuesto por jeans, sandalias, un suéter negro, lentes de sol, un bolso de Bottega Veneta y se veía muy ocupada con su teléfono móvil.

JLo llegando a su oficina central en Los Ángeles. Imagen The Grosby Group

Por su parte, Ben Aflleck fue captado mientras dejaba a su hijo Samuel en la escuela.

Ben Affleck también porta su anillo de matrimonio. Imagen The Grosby Group

El actor, quien lucía jeans, tenis y camisa a cuadros, se despidió de él con un tierno beso en la frente.

Ben Affleck despidiéndose de su hijo Samuel. Imagen The Grosby Group

La romántica razón por la que JLo lucha por su matrimonio

Las presuntas diferencias que tendría a la pareja separada serían los diferentes estilos de vida que tienen, mientras ella quiere compartir públicamente su día a día, él prefiere la privacidad.

Recientemente Daily Mail reportó que Jennifer estaría haciendo "esfuerzos adicionales" para mejorar su relación con su esposo.

Ahora, la revista In Touch reveló la razón por la cual la actriz no se da por vencida en salvar su matrimonio.

"Todavía piensa que ella y Ben están destinados a estar juntos y la sensación es que sólo está tolerando este malestar hasta que él se dé cuenta de lo mismo", dijo una persona allegada a la pareja.