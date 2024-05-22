Ex de Ben Affleck lo estaría “animando” para que “trabaje en su matrimonio” con JLo

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López y Ben Affleck continúan en medio de las especulaciones sobre que estarían atravesando serios problemas en su relación.

De acuerdo con People, que cita a “una fuente conectada” con la cantante, el matrimonio de la pareja “no está en el mejor lugar en este momento”.

PUBLICIDAD

El medio puntualiza que los actores “lidian con sus diferentes personalidades y diversos puntos de vista sobre qué compartir acerca de sus vidas personales”.

“A ella le gusta abrir su corazón a sus fanáticos y al mundo. Él es más introspectivo y privado. Esto ha sido difícil en el día a día”, explicó un informante.

Previamente, In Touch dio a conocer que inclusive Ben ya no está viviendo bajo el mismo techo que López, en la mansión ubicada en Beverly Hills.

Ex de Ben Affleck lo estaría “animando” a reconciliarse con JLo

Ante la presunta mala situación con la intérprete de ‘On the floor’, el galán de Hollywood estaría recibiendo consejos nada menos que de su exesposa, y madre de sus hijos.

“Jennifer Garner está animando a Ben a trabajar en su matrimonio con ‘Jen’”, aseveró un confidente a Us Weekly, este 21 de mayo.

“Ella apoya totalmente su relación y lo único que quiere es que él sea feliz”, agregó el allegado, quien se mantuvo anónimo.

Jennifer Garner estaría aconsejando a su ex Ben Affleck para que "trabaje" por su matrimonio con JLo. Imagen Getty Images

A decir del susodicho, la protagonista de ‘13 going on 30’, que estuvo casada con Affleck de 2005 a 2018, conoce cómo la fama “puede poner tensión” en la unión.

Hace dos semanas, Entertainment Tonight, reveló que supuestamente el también director de cine había estado “involucrado activamente” con Garner tras la muerte del padre de esta.