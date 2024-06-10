Jennifer Lopez

JLo y Ben Affleck estarían vendiendo su lujosa mansión por esta millonaria suma

La pareja presuntamente está buscando nuevo dueño para la residencia que ha sido su hogar durante el último año. Esto sucedería justo cuando se rumora que su divorcio es inminente.

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López y Ben Affleck aparentemente están más que listos para deshacerse del que había sido su hogar familiar durante menos de un año.

En medio de las especulaciones de que atraviesan una fuerte crisis, la pareja presuntamente ya está vendiendo su mansión de 60 millones de dólares, ubicada en Beverly Hills.

JLo y Ben Affleck ya estarían vendiendo su mansión

Para la importante misión, reporta TMZ, ellos ya habrían contratado al agente inmobiliario Santiago Arana, de The Agency.

Según las fuentes del medio, el especialista ha estado mostrando la propiedad durante aproximadamente dos semanas.

Los actores estarían pidiendo “alrededor de 65 millones de dólares” por la residencia, que aún no tiene potenciales compradores.

Está es la mansión de JLo y Ben Affleck.
Imagen /IMP Features/The Grosby Group

‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, la adquirieron en mayo de 2023 por 60.8 millones de dólares, pero además pagaron una comisión al corredor, impuestos y una remodelación.

Los informantes indicaron que la intérprete de ‘On the floor’ ya está buscando nueva casa, mientras que el galán de Hollywood habita, desde hace días, en una alquilada.

El rumor de que ellos buscarían un nuevo dueño para el lujoso domicilio surgió a inicios de mes, cuando Daily Mail informó que el portal de bienes raíces Zillow.com publicó fotografías del lugar.

JLo y Ben Affleck aún usan sus anillos de bodas

El mismo día que se dio a conocer el presunto futuro que anhelaría para su vivienda, Jennifer López fue captada junto con su hija Emme en The Grove, Los Ángeles.

La estrella de ‘Selena’, que lucía casual con una T-Shirt, pantalones beige y calzado deportivo, llevaba su anillo de compromiso y el de bodas.

Por su parte, el protagonista de ‘Armageddon’ también fue visto utilizando su argolla de casado el sábado, al momento que acudió a recoger a su pequeño Samuel en una práctica de baloncesto en Santa Mónica.

JLo y Ben Affleck siguen usando sus sortijas de matrimonio.
Imagen The Grosby Group

Previamente, el 6 de junio, In Touch desveló la supuesta razón por la que ella continúa luchando para salvar su unión con Affleck.

“Todavía piensa que ella y Ben están destinados a estar juntos y la sensación es que sólo está tolerando este malestar hasta que él se dé cuenta de lo mismo”, declaró un allegado.

En ese sentido, alegadamente la actriz todavía utilizaría las argollas como símbolo de que no ha renunciado a él: “(Lo) ama y quiere que su matrimonio funcione”.

