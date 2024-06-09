¿"Divorcio inminente"?: nuevos detalles de lo que estarían atravesando JLo y Ben Affleck

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Nueva información detalla la supuesta crisis por la que estarían atravesado JLo y Ben Affleck, a dos años de haberse casado.

Desde el pasado 15 de mayo se ha difundido en distintos medios en EEUU que la pareja estaría supuestamente al punto de la separación definitiva, aunque ni la cantante ni el actor han salido a desmentir o confirmar de manera precisa los rumores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el portal TMZ publicó este sábado 8 de junio un reporte en cuyo título se aseguró que se avecina un alegado "divorcio inminente" en la pareja.

¿Qué pasa entre JLo y Ben Affleck?

De acuerdo con el portal de celebridades, "Jennifer López y Ben Affleck claramente van por el camino del divorcio".

Para sustentar sus dichos, TMZ alegó que "se enteró de que están tratando silenciosamente de vender la casa que compraron después de casarse".

"Múltiples fuentes con conocimiento directo le dicen a TMZ que JLo y Ben están utilizando al agente inmobiliario Santiago Arana de The Agency para vender la casa que compraron hace poco más de un año", destacó el medio.

La residencia, ubicada en Beverly Hills, tiene un valor de poco más de 60 millones de dólares, según la información.

TMZ insistió en que el matrimonio de 'La Diva del Bronx' y el actor "está en serios problemas": "Ben ya se mudó de la casa a una de alquiler en Brentwood".

"Nuestras fuentes dicen que JLo ya está buscando una nueva casa", se alegó.

Lo que se sabe sobre la venta de la mansión de JLo y Ben

El pasado 5 de junio, el Daily Mail aseguró que la mansión presuntamente estaría a la venta. El diario británico citó información obtenida del catálogo de Zillow.com, un sitio de bienes raíces, en donde se habrían publicado fotos de la lujosa propiedad entre el 1 y 5 de junio.

Según los datos, se especifica que la casa todavía figura como "vendida". Un día después de la publicación del Daily Mail, el portal Las Top News destacó que "no es cierto que hayan puesto su mansión a la venta".

PUBLICIDAD

El medio alegó que la aparición de las fotos de la casa en Zillow.com respondería aparentemente a "una practica común" del sitio y "no es que se haya republicado, como se ha dicho, sino que eso sucede cuando se pone la dirección específica de un lugar, se refleja el historial de ventas, y, en especial, de la última adquisición, que fue en el 2023, fecha en la que Ben y JLo compraron" la residencia.

Sin embargo, este fin de semana TMZ insistió en que el agente inmobiliario Santiago Arana supuestamente " ha estado mostrando la casa durante aproximadamente 2 semanas, lo que se alinea con los claros signos de problemas entre Ben y Jen".

El medio en inglés aclaró este sábado 8 que "hasta el momento no hay compradores".

La supuesta crisis de Ben y JLo

El pasado 15 de mayo, una fuente citada por la revista InTouch aseguró que la pareja estaba "a punto de divorciarse".

Desde entonces, informantes de distintos medios en inglés han asegurado que sí existiría una supuesta crisis entre los famosos, quienes parecen enviar señales confusas a la opinión pública ya que recientemente ambos han aparecido por su cuenta con y sin la argolla de matrimonio, despertando más dudas sobre su situación.

Otra aparente pista es la reciente cancelación de la gira mundial de la cantante, alegando que "se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos", se dijo en un comunicado.

El pasado 23 de mayo, JLo fue cuestionada de manera frontal sobre los rumores de un supuesto divorcio en la Ciudad de México: "Tú sabes más que eso", le contestó al reportero sin negar ni confirmar lo que se ha dicho en semanas recientes.