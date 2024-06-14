Jennifer Lopez

JLo habría “terminado” sus intentos por salvar el matrimonio con Ben Affleck: “No puede hacer más”

La cantante estaría lista para dejar su lucha por continuar al lado del actor. Las estrellas de Hollywood se casaron por primera vez en julio de 2022 y llevan semanas inmersos en rumores de divorcio.

Por:Dayana Alvino
Jennifer López y Ben Affleck estarían cada vez más cerca de poner fin a su matrimonio, a prácticamente dos años de haberse dado el ‘Sí, acepto’ ante el altar.

Los rumores de que la pareja atraviesa una dura crisis, por la que inclusive él se mudó de su hogar familiar, continúan mientras ellos guardan silencio al respecto.

Si bien en los últimos días aparecieron juntos, al asistir a las graduaciones de los hijos que el también productor comparte con su ex Jennifer Garner, han estado lejos de lucir felices y enamorados.

In Touch reportó el pasado 6 de junio que la intérprete de ‘On the floor’ había estado luchando para solucionar los conflictos que la separan de su marido.

“Todavía piensa que ella y Ben están destinados a estar juntos y la sensación es que sólo está tolerando este malestar hasta que él se dé cuenta de lo mismo”, declaró un informante.

Sin embargo, su esfuerzo presuntamente acabó.

¿JLo se rinde ante supuestos problemas con Ben Affleck?

Este 14 de junio, Daily Mail reporta que la protagonista de cintas como ‘Selena’ estaría lista para dejar sus intentos por salvar su unión con el galán de Hollywood.

“‘Jenny’ ha tenido suficiente y realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más, no está mejorando, está peor”, dijo un “amigo” de la cantante al medio.

Según el allegado, el motivo por el que Jennifer López dejaría finalmente a Ben Affleck es su alegada actitud negativa.

“Él es un gran tipo, pero puede ser gruñón y deprimente. Creo que el mundo vio eso en fotos, como cuando estuvieron en los GRAMMY el año pasado: él no sonreía”, explicó.

“Fuma sin parar, maldice y parece irritado la mayor parte del tiempo. Gran director y actor, pero no se ríe mucho con él. No obstante, es un padre maravilloso”, agregó.

En cuanto al motivo por el que el héroe de ‘Armaggedon’ ha perdido su buen ánimo, afirmó que se debe a la presión por su carrera y sus extenuantes compromisos laborales.

La persona, no identificada, señaló que ‘La Diva del Bronx’ “está triste”: “Lo ama, pero son demasiado diferentes, no hay toma y daca, no hubo mezcla, están en caminos separados”.

“Ella realmente se esforzó para que funcionara, y simplemente no ocurrió. Ella invirtió mucho tiempo y energía, y creo que él hizo lo mismo”, expuso.

“No hay nadie a quien culpar aquí. Simplemente no estaba en las cartas. Es muy difícil para dos estrellas masivas mantener un matrimonio, uno tiene que ceder, y en este caso ninguno lo hizo”, sentenció.

JLo estaría pensando ya en su futuro

La misma fuente igualmente reveló que, pese a la situación, Jennifer López se mantiene positiva “haciendo ejercicio, pasando el rato con sus gemelos Emme y Max, y haciendo nuevos planes para 2025”.

Ella supuestamente “está entusiasmada con la idea de salir de gira el año que viene, cuando su vida personal esté más tranquila y pueda conectarse con sus fans”, puntualizó el ‘insider’.

“Está mirando guiones”, añadió. “Tras el éxito de ‘Atlas’ está recibiendo montones de llamadas para películas, todos quieren trabajar con ella. Le encanta seguir en la ‘lista A’ a sus 50 años”.

