Ángela Aguilar ¿Ángela Aguilar y Nodal estarían pensando en posponer su boda?: esta es la supuesta razón Los planes de la pareja sobre su boda religiosa podrían cambiar, según contó Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar y Christian Nodal. La cantante había revelado que su enlace se realizaría en mayo de este año.



Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían posponer su boda, según contó Kunno, amigo cercano de la pareja.

Durante su participación en un reality show, el ‘influencer’ reveló que sería “'damo' (de honor) en una boda en mayo”, haciendo énfasis en que había riesgo de que no pudiera asistir al enlace.

En ese sentido, comentó que había pedido a la pareja que cambiara sus planes de boda con la intención de que él pudiera estar presente. Ante esa petición, la novia se habría mostrado dispuesta a posponer su boda.

“No sé cuándo (se van a casar), pero supuestamente es en esa fecha (mayo), aunque ella sí dijo que a lo mejor podía esperar”, comentó el 9 de marzo.

“Les dije: ‘¿se van a casar o no?’ Y me dijeron: ‘pues sí, pero...’ Les dije que me esperaran”, sentenció.

Aunque Kunno no declaró abiertamente que fueran Ángela Aguilar y Christian Nodal quienes estuvieran afinando detalles de su enlace, en enero de 2026 ya había declarado frente a la prensa mexicana que se estaba disputando el puesto de “damo de honor” con Aneliz, hermana de la intérprete. Además, la misma intérprete de 'Dime Cómo Quieres' ya había señalado que se casaría "en mayo".

Así surgió la amistad ente Ángela Aguilar y Kunno

Además de los planes que Ángela Aguilar y Christian Nodal tendrían para mayo próximo, Kunno también se sinceró sobre la manera en que surgió su amistad con la cantante.

“Ya voy para cinco años de amistad con Ángela. La conocí en unos premios (…) Me invitó a su lanzamiento de perfumes, ahí la conocí, conocí a toda la familia. Ese día, en la fiesta, Pepe Aguilar me cantó ‘Por mujeres como tú’. Fue algo que nunca había pasado”, relató.