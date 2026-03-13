Christian Nodal Nodal reaparece tras eliminar tatuajes de su rostro: “Andaba entre Freddy Krueger y Deadpool” El cantante de regional mexicano empleó sus redes sociales para informar que se encuentra en un proceso láser para eliminar los tatuajes de su rostro.



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Video Nodal se hace nuevo tatuaje en el cuello ¿ahora qué se puso?

Christian Nodal reapareció en redes sociales luego de su repentina desaparición tras enfrentarse a dimes y diretes con Cazzu por ‘Rosita’, canción de Rauw Alejandro en la que se hace referencia a su vida personal.

La noche del jueves 12 de marzo, el cantante de regional mexicano empleó sus redes sociales para informar el motivo de su desaparición. De acuerdo con su mensaje, se sometió a un proceso láser para eliminar los tatuajes de su rostro y su apariencia no era la mejor.

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“Ya llegué de donde andaba. Se me concedió volver”, escribió en su canal de difusión de Instagram.

Nodal revela motivo de su ausencia en redes. Imagen Nodal / Instagram



“Disculpen la desaparición tan repentina. Me tocó sesión de láser para borrar tatuajes del rostro y andaba entre Freddy Krueger y Deadpool”, señaló.

Christian Nodal no entró en detalles sobre su proceso láser ni compartió fotografías evidenciado su imagen. Sin embargo, dejó entrever que estaría recuperándose de algunas marcas en su rostro.

“Ya andamos de vuelta en el ruedo. Gracias por todo el amor a ‘Incompatibles’, los amo un chin*o”, sentenció.

Nodal revela lo "doloroso" de eliminar sus tatuajes

En abril de 2025, Christian Nodal habló abiertamente sobre el proceso en el que se encontraba para eliminar los tatuajes de su rostro.

Aquella ocasión, el esposo de Ángela Aguilar señaló que era un proceso largo y, a la vez, doloroso, pues le salían llagas en el rostro.

“Yo creo que me voy a quedar con Forajido, la equis y la herradura, y todos los demás se van a ir. Es un proceso largo. Yo estaba sacando cuentas y son nueve sesiones, una cada tres o cuatro meses”, comentó a Canal 6.

“Teniendo shows es bastante incómodo por el sudor, y te salen llagas. Es muy doloroso. Entonces yo le calculo que como en unos tres años ya voy a estar limpio, ya falta menos”, declaró y aseguró que la eliminación de los tatuajes se debía a una decisión personal y pensando en el futuro, así como en su hija Inti.