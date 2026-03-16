Christian Nodal

Cazzu publica nuevas fotos de su hija tras Nodal decir que la demandó para que no la siga “exponiendo”

La cantante sorprendió al publicar nuevas fotografías de su hija poco después de que Christian Nodal diera a conocer que tiene una demanda en su contra para evitar que siga exponiendo a Inti en redes sociales.

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Por:Elizabeth González
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Video Nodal pide que su hija "esté lo menos expuesta en redes" y Cazzu revela nuevas fotos de Inti

Cazzu publicó nuevas fotografías de Inti luego de que Christian Nodal diera a conocer públicamente que había emprendido una demanda contra ella para evitar que se siguiera exponiendo a su hija en redes sociales.

Este lunes 16 de marzo, Julieta Cazzuchelli compartió una serie de imágenes sobre sus recientes presentaciones en República Dominicana y algunos tiernos momentos con su pequeña hija.

Cazzu publica nuevas fotos de Inti.
Cazzu publica nuevas fotos de Inti.
Imagen Cazzu / Instagram


Entre las imágenes se puede ver a la pequeña Inti usar zapatos de tacón, caminar a la orilla del mar de la mano de Cazzu e incluso, recolectar arena en la playa.

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Cazzu no hizo comentarios al pie de las fotografías, solo colocó un emoji en forma de beso y un corazón café.

Cazzu en República Dominicana con Inti.
Cazzu en República Dominicana con Inti.
Imagen Cazzu / Instagram

Nodal confirma demanda contra Cazzu por Inti

Christian Nodal habló públicamente sobre la demanda que interpuso contra Cazzu, su expareja y madre de su hija Inti, con el objetivo de “regular una manutención y las visitas” a su hija.

En ese sentido, aseguró que, aunque la demanda fue interpuesta en México, ésta está por llegar a Argentina, que es donde radica su expareja y su hija. Asimismo, detalló que el objetivo de su demanda también es salvaguardar la privacidad de Inti.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad va a tener cien por ciento mi apoyo”, precisó a Televisa Espectáculos la madrugada del 15 de marzo.

“Yo, la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, sentenció sin dar más detalles.

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