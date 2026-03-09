Cazzu

Cazzu presume tierno momento con Inti en la playa: así se dejaron ver

La cantante compartió nuevas fotografías junto a Inti, la pequeña hija que tiene con Nodal, en redes sociales. Así de grande luce la hija de Cazzu.

Por:Elizabeth González
Video Cazzu se sincera sobre sus declaraciones: "Las cosas que no digo son las que hago por mí o por mi hija"

Cazzu presumió tierno momento con su hija Inti en la playa tras polémica con Christian Nodal por canción de Rauw Alejandro.

La cantante compartió en sus historias de Instagram un par de fotografías sobre su estancia en República Dominicana, donde el pasado 8 de marzo se presentó con éxito en el festival Isle of Light 2026.

En la primera fotografía se puede ver a Inti, de dos años, jugando a la orilla del mar, luciendo un atuendo rosado y una gorra con la figura de ‘Hello Kitty’, personaje del que su mamá es fiel seguidora, ya que, incluso, la llevaba tatuada en uno de sus brazos.

Mientras que en la segunda fotografía se le puede ver a Cazzu y a su hija divertirse a la orilla del mar. En esta imagen, la intérprete de ‘Con Otra’ luce un bikini negro y una gorra del mismo color.

Cazzu e Inti en la playa, en República Dominicana.
Imagen Cazzu / Instagram

Cazzu habla como nunca antes de Inti

Las fotografías de Cazzu e Inti en la playa aparecen tan solo días después de que la trapera hablara como nunca antes de su hija durante una entrevista con Tanya Charry.

Aquella ocasión, la argentina le hizo saber a la periodista de El Gordo y La Flaca que su hija siempre la acompañaba en sus viajes largos.

“Yo la llevo a los viajes… los únicos viajes que no la llevo son los viajes cortos, que voy y vengo, que son cuestión de un día… ella no tiene problema, se superdivierte… yo creo que se divierte más cuando no estoy, que cuando estoy”, dijo el 5 de marzo.

“Yo creo que ellos son más inteligentes de lo que una va creyendo. Inti tiene dos años y yo le pregunto, ‘¿quieres venir conmigo o te quieres quedar?’. A veces me dice: ‘Quiero estar con Lau, quiero estar en la casa, quiero viajar con mamá’, que ella pueda expresar todo eso es como la libertad que se le da”, sentenció.

Relacionados:
CazzuInti González CazzuchelliChristian NodalHijos de famososFamosos

