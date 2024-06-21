Lifestyle
Alimentación saludable

Jugos verdes: los pros y contras de incluirlos en tu alimentación diaria

Descubre los beneficios y los aspectos negativos de incorporar los jugos verdes en tu rutina diaria.

Redacción Univision Noticias digital
Los jugos verdes son una buena opción para incorporar varias verduras en la dieta diaria. Además, debido a que el proceso de licuado rompe las fibras vegetales, los nutrientes son absorbidos con mayor facilidad por el organismo.

También son una excelente manera de aumentar la ingesta de vitaminas, minerales y antioxidantes, son fáciles de preparar y consumir, lo que los convierte en una opción conveniente para aquellos que buscan mejorar su alimentación.

Imagen Harry Castiblanco

Beneficios para la salud de los jugos verdes

Estas bebidas ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud, gracias a su alto contenido de nutrientes y compuestos bioactivos:

1. Mejorar la digestión, gracias a las enzimas que ayudan a promover una buena salud estomacal.

2. Fortalecer el sistema inmunológico, debido a que las verduras de hoja verde son una excelente fuente de vitaminas C, E y antioxidantes.

Jugo verde
Imagen iStock


3. Reducir la inflamación, en especial los que combinan jengibre y espinaca, ingredientes ricos en propiedades antiinflamatorias.

4. Promover la desintoxicación con sus compuestos que apoyan a la función hepática y renal, lo cual contribuye a eliminar toxinas del cuerpo.

5. Impulsar la energía y la claridad mental con nutrientes como el hierro y las vitaminas del complejo B, que combaten la fatiga y mejoran la concentración.

¿Cuáles son los nutrientes que aportan los jugos verdes?

Los jugos verdes contienen una variedad de vitaminas y minerales esenciales para la salud. Algunos de los más importantes son:

  • Vitaminas A, C, E y K: funcionan como antioxidantes celulares y respaldan el sistema inmunológico.
  • Ácido fólico: esencial para la producción de glóbulos rojos y el crecimiento celular.
  • Hierro: mineral necesario para el transporte de oxígeno en la sangre y la prevención de la anemia.
  • Calcio y magnesio: importantes para la salud ósea y muscular.
  • Clorofila: este compuesto, que da a las verduras su color verde, también tiene propiedades desintoxicantes.
  • Enzimas digestivas: facilitan la descomposición y absorción de nutrientes.
Con este jugo verde alcalino recuperarás la figura, tras las vacaciones de verano.
Imagen iStockphoto

Los aspectos negativos de los jugos verdes

Aunque ofrecen numerosos beneficios para la salud, también hay algunos contras a considerar.

  • El proceso de extracción de jugo elimina la mayor parte de la fibra de las verduras y frutas, lo que puede afectar la digestión y reducir la sensación de saciedad.
  • Algunas frutas utilizadas en los jugos verdes, como las manzanas y la piña, pueden aumentar el contenido de azúcar natural en el jugo.
  • Ciertos ingredientes en los jugos verdes, como el jengibre y la cúrcuma, pueden tener una interacción perjudicial con algunos medicamentos.
  • Si no se preparan y almacenan adecuadamente, los jugos verdes pueden presentar crecimiento bacteriano y provocar una intoxicación en el cuerpol.
Imagen Thinkstock

¿Los jugos verdes son una opción adecuada para todos?

Si bien pueden ser una excelente adición a una dieta saludable para la mayoría de las personas, no son necesariamente la opción adecuada para todos. Algunas pueden tener restricciones o condiciones que requieren cierta precaución a la hora de consumirlos.

  • Personas con diabetes

Los jugos verdes pueden contener bastante azúcar natural, lo cual afecta los niveles de azúcar en la sangre.

  • Personas con enfermedad renal

Los jugos verdes aportan potasio, el cual puede resultar perjudicial para las personas con función renal comprometida.

  • Personas con trastornos alimentarios

Este tipo de jugos no deben ser consumidos como una forma de restringir calorías en personas con esta condición.

  • Niños pequeños

Debido a sus ingredientes, puede provocar malestar estomacal o diarrera en niños pequeños. Si estás considerando incorporar jugos verdes a tu dieta, primero consulta con un profesional de la salud o un nutricionista. Ellos pueden ayudarte a determinar si los jugos verdes son la opción adecuada para ti y brindarte consejos sobre cómo prepararlos y consumirlos de manera segura.

