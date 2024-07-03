Lifestyle
Alimentación

¿Es cierto que tu estómago se achica o agranda dependiendo de cuánto comas?

Descubre cómo funciona realmente este órgano y cómo se adapta a nuestra dieta y hábitos alimenticios.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez si realmente el estómago se achica o se agranda según la cantidad de comida que ingerimos. Pues así es. Cuanto más comamos (durante un período considerable), mayor será el tamaño de nuestro estómago.

Entonces, ¿si quisiéramos adelgazar deberíamos comer menos así nuestro estómago se achica? En realidad, el estómago es un órgano flexible pero su tamaño no se modifica; en todo caso, se estira o se contrae dependiendo de la cantidad y la frecuencia a la que consumamos la comida. Esto quiere decir que si le permitimos un tiempo considerable a nuestro estómago, él se irá amoldando de acuerdo a nuestra dieta...

Imagen iStock

Flexibilidad del estómago

Cuando incorporamos grandes cantidades de comida entre 3 y 4 veces al día aumenta la distensibilidad del estómago; es decir, la capacidad que tienen sus paredes para estirarse. Piénsalo como el efecto que se produciría en tus bíceps si los ejercitas 3 veces al día.

En cambio, cuando ingerimos una menor cantidad de alimentos se reduce la capacidad del estómago. Sin embargo, el resultado no es inmediato. Al estómago le lleva aproximadamente 1 mes y medio transitar el proceso gradual de reducción. Una vez que el tamaño del estómago se haya reducido, te sentirás más lleno con menos comida porque tu cerebro enviará señales de que ya es suficiente.

De todos modos, resulta importante resaltar que la sensación de hambre está influenciada por otras variables como el estrés, los nervios, los niveles hormonales y los elementos psicológicos que también tienen su influencia sobre el estómago.

Imagen iStock

Cómo lograrlo de manera saludable


Teniendo en cuenta estos datos, deberíamos ingerir pequeñas cantidades de alimentos a lo largo del día sin dejar demasiado tiempo entre comida y comida. Este consejo que tantos nutricionistas buscan comunicar está fundamentado en una sencilla razón: mantener nuestros niveles de energía altos y evitar los bajones de azúcar antes de las comidas (para no caer en ingerir demasiada comida de una vez).

Pero ¿qué significa una porción pequeña? Lo que es pequeño para algunos puede ser muy grande para otros… A decir verdad, no es posible marcar una medida específica para todo el mundo. Cada persona, según sus necesidad físicas y psíquicas, evaluará la cantidad que realmente precisa comer en función también de sus gustos. No dudes en buscar asesoramiento personalizado si piensas que puedes necesitarlo.

Paciencia


La mayoría de los nutricionistas aseguran que comer pequeñas porciones varias veces al día es la fórmula ideal para adelgazar. De todos modos, debes tener en cuenta que los procesos del estómago no se transforman de un día para el otro. Sentirte satisfecho con mayor rapidez puede llevarte al menos 5 semanas.

En definitiva, el estómago se achica o se agranda en función de lo que comes, cada cuánto y qué cantidad. También es conveniente tener en cuenta los tiempos en lo que este proceso se concreta para no desanimarnos y, a las 2 semanas, volver a una dieta poco saludable para nuestro organismo. Esperamos que esta información te sea de utilidad y que la tengas en cuenta para seguir hábitos alimenticios sanos y a tu medida.

Alimentación saludable

