¿Qué es el Kéfir? Beneficios y cómo consumirlo para reducir la inflamación gastrointestinal

Video ¿Qué es el kéfir? Todo sobre este remedio natural para combatir la inflamación gastrointestinal

El kéfir, también conocido como búlgaros, es una bebida láctea fermentada de origen milenario, conocida por sus beneficios para la salud.

Su producción comienza con los llamados gránulos, que son una combinación de bacterias ácido lácticas y levaduras. Estos se agregan a la leche, ya sea de vaca, cabra, oveja o incluso vegetal, y se dejan fermentar a temperatura ambiente durante 24 a 48 horas.



Durante este proceso, las bacterias y levaduras consumen los azúcares presentes en la leche y producen una variedad de compuestos beneficiosos, como:

PUBLICIDAD

· Ácido láctico

· Dióxido de carbono

· Vitaminas B

· Enzimas digestivas

· Proteínas

· Antioxidantes

El resultado final es una bebida espumosa, ligeramente carbonatada y refrescante, con un sabor único y levemente ácido.

Los beneficios del kéfir para la salud

El kéfir está repleto de beneficios para la salud, que lo convierten en un aliado indispensable en cualquier dieta saludable.

Aquí algunos de sus beneficios más destacados:

Promueve una mejor digestión

Las enzimas digestivas y probióticos que contiene ayudan a mantener un equilibrio saludable en la flora intestinal, también previene problemas como el estreñimiento y la inflamación intestinal.



Fortalece el sistema inmunológico

Las bacterias beneficiosas presentes en el kéfir, como el Lactobacillus y el Bifidobacterium, estimulan la producción de células inmunitarias que ayudan a combatir infecciones y enfermedades.

Imagen thinkstock

Regula los niveles de colesterol

Su consumo regular puede ayudar a reducir los niveles de colesterol "malo" y aumentar los niveles del "bueno", lo que aminora el riesgo de enfermedades cardíacas.



Mejora la salud ósea

Es una excelente fuente de calcio, fósforo y vitamina K, nutrientes esenciales para mantener huesos fuertes y saludables.



Promueve la pérdida de peso

Gracias a su alto contenido de proteínas y su capacidad para regular los niveles de azúcar en la sangre puede ayudar a controlar el apetito y promover la sensación de saciedad, lo que puede facilitar la pérdida de peso.

PUBLICIDAD

El kéfir: remedio natural para reducir la inflamación

Uno de los beneficios más importantes es su capacidad para reducir la inflamación en el cuerpo, la cual está relacionada con enfermedades autoinmunes, artritis, problemas cardíacos, entre otros.

Cómo consumir el kéfir para obtener sus beneficios

Para aprovechar al máximo sus beneficios es importante incorporarlo de manera regular en la dieta. Aquí hay algunas formas de consumirlo:

1. Puedes beberlo solo o mezclado con frutas, miel o especias para agregar sabor.

2. Agrégalo en smoothies y batidos para obtener una dosis extra de probióticos y nutrientes.

3. Úsalo como sustituto del yogur

4. Utilízalo como base para marinadas y aderezos saludables.

5. Reemplaza la leche o el yogur por kéfir en tus recetas de panqueques y waffles para un toque refrescante.

Puedes darle un toque especial a este desayuno añadiendo 2 ó 3 almendras, como en la fotografía. Imagen Fascinadora/Getty Images/iStockphoto