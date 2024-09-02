Actor de 'Dawson's Creek' falleció debido a la ortorexia, ¿qué es este trastorno?

Video ¿La bebida Rice-Zempic funciona para bajar de peso? Todo sobre esta receta natural

Obi Ndefo murió a los 51 años, luego de luchar contra la ortorexia, un trastorno alimenticio que se caracteriza por ser silencioso e, incluso, aparentemente inofensivo. Te explicamos cuáles son sus síntomas y qué puedes hacer si lo detectas en una persona cercana a ti.

La hermana del actor, Nkem Ndefo, anunció el deceso el sábado 31 de agosto por la noche mediante una publicación en Facebook. Horas después, el 1 de septiembre, por medio de X (antes Twitter), Nkem Ndefo compartió más detalles de lo sucedido a Obi Ndefo.

“Falleció la madrugada del miércoles en un hospital del área de Los Ángeles. Trágicamente, el corazón de Obi se rindió en su larga batalla contra el trastorno alimentario ortorexia”, indicó.

Los trastornos alimenticios van más allá de la anorexia y la bulimia

La llamada 'moda fit' entró con todo desde el surgimiento de Instagram desde el 2010. ¿De qué estamos hablando? De influencers que nos enseñan ejercicios y jugos verdes para lograr un estilo de vida saludable que nos dará la tan ansiada felicidad. Pero al mismo tiempo agudizó un trastorno alimenticio que, aunque no nació con Instagram, se precipitó con la llegada de la red social: la ortorexia.

Una de las causas del dolor de espalda es el exceso de peso que sobrecarga las articulaciones, por lo que llevar una dieta equilibrada y perder algunos kilos en la báscula puede ayudar. <br> Imagen Shutterstock

¿Qué es la ortorexia?

En griego, orto significa ‘correcto’ y rexia significa ‘apetito’ o ‘deseo’, por lo que podemos decir que la ortorexia es, literalmente, ‘el deseo de ser correcto’.

El nombre se usa para un trastorno alimenticio en el que la persona se obsesiona por la alimentación y el estilo de vida saludables a tal punto que no puede, por ejemplo, disfrutar comidas que considera "no saludables" sin sentir culpa.

Se diferencia de otros trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia porque el objetivo no es adelgazar, sino ser más saludable (al menos en apariencia).

Como snack puedes comer la cantidad de verduras crudas que quieras acompañadas con una cantidad moderada de hummus. Imagen Cleardesign1/Getty Images/iStockphoto

Síntomas de la ortorexia

El doctor Steven Bratman, responsable de acuñar el término ortorexia en 1997, explica que el trastorno ocurre en dos fases. Comienza por un interés en la alimentación saludable y, por lo general, no podemos hablar de patología en esta etapa.

Sin embargo, luego se intensifica y se convierte en un trastorno cuando aparecen:

"Pensamientos obsesivos, comportamientos compulsivos, autocastigos y una creciente restricción", según Bratman.

En otras palabras, no hay nada de malo en desayunar ese smoothie verde si puedes comer una pizza cuando sales con tus amigos el fin de semana sin sentirte mal.

Contar calorías de los alimentos Imagen Shutterstock

¿Qué relación tienen las redes sociales con los trastornos alimenticios?

Se ha descubierto un vínculo entre el uso de Instagram y la ortorexia, aunque no ocurrió lo mismo con otras redes sociales.

Una investigación del National Center for Biotechnology Information entrevistó a 680 mujeres que seguían cuentas de salud en Instagram y observó que, cuanto más tiempo pasaban en Instagram, mayor era la prevalencia de ortorexia nerviosa. Los expertos creen que el impacto emocional de las imágenes y las opiniones de personas no especializadas influyen en este aspecto.