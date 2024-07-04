Lifestyle
Alimentación saludable

5 alimentos saludables que te pueden ayudar a controlar los antojos (sin pasar hambre)

Con estos snacks saludables podrás mantener tus tentaciones bajo control, sin sacrificar el sabor. ¡Dile adiós a los antojos y mejora tu bienestar!

Los antojos son deseos intensos e inesperados de consumir ciertos alimentos, a menudo aquellos ricos en azúcares, grasas o sal. Estos pueden surgir por diversas razones, como desequilibrios hormonales, estrés, aburrimiento, hábitos alimenticios poco saludables o incluso factores emocionales.

Aunque experimentarlo ocasionalmente es normal, no lo son cuando son frecuentes y difíciles de controlar porque pueden destruir nuestros esfuerzos por mantener una dieta equilibrada y saludable.

Entender de dónde vienen es importante para abordarlos de manera efectiva. Muchas veces pueden relacionarse con deficiencias nutricionales, deshidratación, patrones de sueño irregulares o incluso factores psicológicos como el estrés o la ansiedad.

Imagen shutterstock

Diferencia entre hambre y antojo

Existen claves que te ayudarán a distinguir el hambre y los antojos y así poder llevar una alimentación consciente y saludable.

El hambre surge de manera progresiva y puede ser saciada con diferentes tipos de alimentos, mientras que el antojo aparece de repente y se enfoca en un producto específico. Estos deseos son breves, pero muy intensos.

Alimentos saludables para controlar los antojos

En lugar de sucumbir a estos deseos, que a la larga son saludables, podemos optar por alternativas nutritivas.
Incorporar alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables puede ser una estrategia eficaz para mantenerlos a raya y evitar el consumo excesivo de calorías.

Estos son algunos alimentos saludables que puedes consumir para disminuir los antojos

Alimentos ricos en fibra

La fibra nos brinda una sensación de saciedad duradera, lo que puede ayudarnos a controlar esos caprichos. Las frutas, las verduras, las y legumbres son una buena opción.

Proteínas

Las proteínas son fundamentales para regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ayudar a prevenir estos ataques de comer algo dulce o grasoso. El huevo, pescado, el pollo y pavo te ayudarán a evitarlos.

Lácteos

Productos como yogur griego y queso cottage son una gran refrigerio que te ayudará a sentirte satisfecho por más tiempo y evitar los antojos repentinos.

El efecto positivo es más acusado entre los que toman los lácteos enteros, en lugar de desnatados.
Imagen iStock Photo

Snacks bajos en calorías

Si sientes unas ganas incontrolables por comer algo, estos pueden ser excelente opción para calmar tus ansias. Las verduras crudas como zanahorias, apio y pepinos, las frutas como fresas, arándanos y frambuesas pueden ser un gran aliado en estos casos.

Grasas saludables

Las colaciones de frutos secos y semillas como almendras, nueces y cacahuates sin sal te mantendrán con el estómago ocupado en lo que se disipan esas ganas de consumir cosas poco saludables.

Alimentos ricos en grasas saludables. Ayudan al aumento de glúteos, y los podemos encontrar en el aceite de oliva, en los aguacates, y en los frutos secos, especialmente en las nueces.
Imagen Shutterstock

Consejos para evitar los antojos repentinos

Además de incorporar alimentos saludables en tu dieta, puedes adoptar otras estrategias:

#1 Mantente bien hidratado
Beber suficiente agua puede ayudar a prevenir los antojos falsos causados por la deshidratación.
#2 Practica técnicas de relajación
El estrés y la ansiedad pueden desencadenarlos, por lo que es importante encontrar formas saludables de manejar estas emociones, como la meditación, el yoga o las actividades relajantes.


#3 Duerme lo suficiente
La falta de sueño puede aumentar los niveles de hormonas relacionadas con el apetito, lo que puede conducir a antojos intensos.
#4 Planifica las comidas y refrigerios
Comer a tus horas, no saltarte la hora de los alimentos y tener opciones saludables a mano puede ayudarte a no car en tentaciones.

