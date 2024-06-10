Mangos frescos y jugosos: cómo conservarlos y que no se pongan negros en pocos días
Esta sencilla guía te permitirá aprovechar esta fruta al máximo, ya sea que los conserves a temperatura ambiente o prefieras guardarla en el refrigerador.
Los mangos son una de las frutas tropicales más populares y deliciosas. Su sabor dulce y textura cremosa los convierten en un manjar. Sin embargo, si estos están muy maduros tienen una vida útil relativamente corta.
Para conservarlos frescos y jugosos por más tiempo, es crucial que apliques las técnicas adecuadas. Mantenerlos en óptimas condiciones no solo preserva su sabor y textura, también maximiza su valor nutricional.
Conservarlos por más tiempo resultará beneficioso para tu economía y también para el medio ambiente, ya que evitarás la generación innecesaria de desechos orgánicos.
Tips para evitar que los mangos se pongan negros
El primer paso es el almacenamiento adecuado. Aquí tienes algunas recomendaciones clave:
1. Mantenlos en una temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Una temperatura entre 20°C y 25°C es ideal.
2. Colócalos en un recipiente con orificios, para permitir la circulación del aire. Evita apilarlos en grupos grandes, ya que esto puede provocar magulladuras y acelerar el proceso de maduración.
3. Si tienes varios en diferentes etapas de maduración, sepáralos. Los mangos más viejos emiten etileno, un gas que acelera el proceso de descomposición de los demás frutos.
4. Asegúrate de que haya una buena circulación de aire a su alrededor. Esto evitará la acumulación de humedad y el desarrollo de moho.
Cómo conservar mangos cortados y maduros
Si prefieres cortar y preparar los mangos de antemano, sigue estos consejos para mantenerlos frescos:
Coloca los mangos cortados en un envase hermético o bolsa de plástico reutilizable, eliminando el exceso de aire, luego rocíaloslos con un poco de jugo de limón para evitar que se oxiden y mantengan su color.
Puedes almacenarlos en el refrigerador a una temperatura entre 39°F y 46°F. Te durarán frescos entre 3 y 4 días.
Cómo congelar mangos para su conservación
Si tienes un excedente de esta fruta, la congelación es una excelente opción para prolongar el tiempo de consumo.
Pela y corta los mangos en rodajas, cubos o trozos, después colócalos en una bandeja para hornear forrada con papel encerado o una toalla de papel, asegurándote de que no se toquen entre sí.
Congela durante 2 a 3 horas, hasta que estén firmes. Luego transfiere los trozos a bolsas o recipientes herméticos aptos para congelador y elimina el exceso de aire.
De esta forma se conservarán frescos durante 8 a 12 meses en el congelador.