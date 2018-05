¿Salvó la boda de Meghan al príncipe Carlos? De esposo infiel a "perfecto caballero"

La boda real tuvo un ganador imprevisto y no se trata de los recién casados (y archi famosos) duques de Sussex, el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle. No señor. El ‘makeover’ del año se lo llevó el príncipe Carlos, quien parece que empezó a despojarse de ese aire de hombre frío y clasista que lo acompañaba para emerger como un caballero sensible y afable.