¿Te imaginas casarte sin invitados? Conoce la nueva tendencia en bodas 'elopement wedding'

Esta tendencia permite a las parejas enfocarse en su unión y personalizar cada detalle, sin las complicaciones de un gran evento. Descubre por qué cada vez más novios eligen esta opción para su día especial.

En los últimos años, una nueva tendencia ha ganado terreno en el mundo de las bodas: la 'elopement wedding'. Lejos de ser solo una moda pasajera, esta alternativa ha llamado la atención de muchas parejas, pues ofrece una forma única y significativa de celebrar el amor sin las complicaciones de una boda tradicional.

¿Qué es una 'elopement wedding'?

Una 'elopement wedding', o boda de escapada, es una celebración íntima y minimalista, donde los novios eligen casarse en un lugar especial, lejos de su residencia y, en la mayoría de los casos, sin invitados. El enfoque está en la unión de los dos protagonistas, en lugar de la planificación de un gran evento social.

"Hagamos que la celebración del amor sea diaria, que sea una fiesta sin parar. ¡Hagamos del amor la ley!"- Sin Bandera.
Este tipo de celebración suele involucrar solo a los novios, al juez y, a veces, algunos testigos cercanos. A menudo se complementa con un fotógrafo que inmortaliza el momento en un entorno espectacular.

El término elopement tiene raíces históricas profundas. En el siglo XVII, se usaba para describir a una pareja que huía para casarse en secreto, a menudo debido a la desaprobación familiar.

Durante la Gran Depresión, este concepto resurgió, principalmente por razones económicas. Los futuros esposos buscaban una forma más asequible de casarse sin las presiones financieras de una fiesta tradicional.

En la era actual, la 'elopement wedding' ha evolucionado para convertirse en una alternativa sofisticada y personal a las bodas grandes y elaboradas. En lugar de enfrentar el estrés de organizar un evento con cientos de invitados, muchos prefieren un evento más simple y auténtico.

boda
Imagen The Grosby Group

Esta tendencia no solo minimiza el estrés y los gastos, sino que también permite a los novios elegir un lugar verdaderamente significativo para ellos, ya sea una playa paradisíaca, un castillo antiguo o una ciudad con valor sentimental.

El auge de esta moda también se debe a la alta demanda de experiencias personalizadas y memorables. En lugar de seguir las tradiciones, las parejas buscan una manera de hacer que su día especial sea verdaderamente único.

Esto se refleja en la creciente popularidad de destinos exóticos como Bali, Las Bahamas o Las Vegas, donde se celebran estas bodas con un toque de magia y exclusividad.

aniversario boda
Imagen Getty Images

Ventajas de la 'elopement wedding'


Uno de los mayores atractivos de este tipo de enlaces es la privacidad que ofrece. En lugar de preocuparse por complacer a un gran número de invitados, los novios pueden concentrarse en lo que realmente importa: su amor y compromiso mutuo.

Además, esta opción les permite personalizar cada detalle de la ceremonia y el entorno, desde el lugar hasta el menú, haciendo que cada aspecto del día sea una expresión auténtica de su relación.

Si buscas una forma de casarte que sea íntima, significativa y libre de complicaciones, una elopement wedding podría ser la opción perfecta para ti. Si estás lista para dar el gran paso sin el bullicio de una gran fiesta, considera una boda de escapada: tu día especial en tus propios términos.


