Así fue la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle

Esperando a la novia

La última en llegar fue Isabel II , acompañada del príncipe Felipe de 96 años. El protocolo real dicta que siempre la reina, como la persona de mayor rango, debe ser la última en entrar y la primera en salir. Pero esto se obvia en la ocasión de las bodas, cuando la soberana cede el protagonismo -y el derecho de entrar tarde y salir antes- a los contrayentes, en especial a la novia. Con un traje sastre color verde lima con acentos en lavanda , la reina entró a la capilla y ocupó su sitio detrás de Carlos, en la segunda fila del lado derecho -no ocupó la primera, al no ser madre o padre del novio-, con su expresión serena y muy atenta a lo que ocurría en la espera de la llegada de la novia, que naturalmente paralizó el tiempo unos segundos , al hacer su aparición.

Al pie del altar

Cuando el Príncipe Harry vio a su novia desde el altar, se le rasaron los ojos de lágrimas; ella le sonrió desde lejos y murmuró " Hi " (Hola), él sonriente y nervioso, le dijo " You look amazing " (Te ves increíble) y se ruborizó, mientras comenzaba la ceremonia.

El poder del amor



Después, el obispo Michael Curry hizo una homilía en la que citó a Martin Luther King, hablándoles del poder del amor y después de su emotivo sermón, el coro gospel The Kingdom interpretó Stand by me, de Ben E. King, una canción que sorprendió a muchos, al ser un tema de los 60 e interpretada en algunas protestas a favor de la igualdad racial y no un himno. Pronto, los novios y sus allegados la coreaban en conjunto.