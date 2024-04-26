Colocar el papel de baño de esta forma pone en riesgo tu salud: Esto es lo que nadie te dice

Llegas del súper y lo que primero que quieres es terminar de arreglar tus compras. Da igual donde pongas algunos de los artículos del hogar con tal de terminar rápido. Pero, te aseguro que hay uno en el que ni siquiera te detienes a pensar si lo estás poniendo bien o no, estoy hablando del papel de baño.

No vamos a mentir, es muy fácil abrir el paquete y colocarlo como caiga, pero no hacerlo de la forma correcta puede aumentar el riesgo de que contraigas alguna infección causada por bacterias o virus. Aquí te explicamos todo lo que debes tener en cuenta para cuidar tu salud y la de los tuyos.

¿Existe un lado correcto para poner el papel de baño?

La respuesta simple es sí. Aunque ha existido un gran debate sobre si el papel higiénico se debe colgar por el frente o por detrás, te sorprenderá saber que la respuesta se basa en la funcionalidad y la higiene.

La forma correcta de colocarlo es con la hoja por el frente, es decir, colgando hacia ti. Este método facilita agarrar y cortar la cantidad deseada sin tocar el resto del rollo, lo cual es crucial para evitar la transferencia de gérmenes y mantener el papel lo más limpio posible. De esta forma también evitarás que toque el piso o la pared y recoja las bacterias acumuladas ahí.

Cuidados necesarios

Una vez que hayas colocado el rollo que utilizaras, te recomendamos mantener el resto del paquete dentro de su empaque en un lugar limpio y seco. Esto evitará la proliferación de bacterias si llegara a haberlas.

Asegúrate de que tu papel de baño no esté expuesto directamente a salpicaduras del inodoro y contaminarse. Expertos en decoración de interiores señalan que la altura ideal para colocar el portarrollos es a 26 pulgadas de altura desde el suelo.

Ahora, si te estás preguntando si una vez que lo usaste puedes tirarlo al inodoro, verifica que el tipo de papel que usas sea biodegradable y se disuelva adecuadamente. Así evitarás problemas en las tuberías y el sistema de saneamiento. De lo contrario tíralo en el bote de basura.

Papel higiénico: Enfermedades

Aunque el uso de papel higiénico en sí mismo no causa enfermedades, el mal manejo o almacenamiento de este producto puede contribuir a problemas de salud.

Un rollo de papel que se mantiene húmedo o en contacto con superficies contaminadas puede acumular bacterias y virus que podrían causar infecciones.

Además, el uso de papeles aromatizados o tratados con químicos puede irritar la piel sensible, especialmente en niños y adultos mayores.