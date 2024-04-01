Razones por las que debes mantener la tapa de tu WC cerrada: ¡Tu cepillo de dientes puede contaminarse!

Video ¿Cierras la tapa del WC antes de jalarle? Podrías contaminar tu cepillo de dientes

Si piensas que tu cuarto de baño está reluciente e higiénico, pero no cierras la tapa del WC antes de jalarle, quizá no esté tan limpio como pensabas. La revista Scientific Reports reveló un estudio que indica que los aerosoles que se generan al descargar el inodoro pueden transmitir enfermedades infecciosas como el SARS-CoV-2, la gripe y el norovirus.

¿Qué pasa si no cierro la tapa del WC antes de jalarle?

Los investigadores utilizaron láseres para estudiar estos aerosoles y descubrieron que pueden viajar hasta 1.5 metros en solo 8 segundos después de tirar la cadena. Esto significa que los gérmenes pueden dispersarse fácilmente por todo tu baño alojándose en artículos de uso diario como tus cremas de cuidado de la piel, tu esponja para ducharte, toallas e incluso tu cepillo de dientes.

Lo que sucede es que las gotas más grandes caen rápidamente, pero los aerosoles más pequeños quedan suspendidos y pueden contener patógenos. La presencia de estos en las paredes del inodoro o en el agua contribuye a la contaminación de los aerosoles, cuyas concentraciones varían según el tipo de inodoro, la ventilación y otros factores.

Descargar el inodoro en baños públicos

Aunque la formación de aerosoles disminuye cuando tenemos la tapa del baño cerrada en casa, si lo piensas, muchos baños públicos o comerciales a los que tenemos que entrar no tienen tapa. Es aquí cuando debemos tener cuidado, pues estamos expuestos a más gérmenes y podríamos enfermarnos.

El estudio también señala, que además de concientizar sobre los riesgos de no cerrar la tapa del WC antes de hacer una descarga, estos resultados pueden ayudar a diseñar inodoros que reduzcan la propagación de estos aerosoles y protejan mejor nuestra salud.

Video ¿Cómo limpiar tu inodoro con bicarbonato? Haz esta bomba de jabón

Poderosas razones por las que mantenerla cerrada

#1 Elimina malos olores

Cerrar la tapa del WC también ayuda a contener los aromas desagradables evitando que se dispersen por le resto del baño.

#2 Protege a los niños y mascotas

Evitarás que los más pequeños o las mascotas curiosas exploren el interior del WC y además de prevenir accidentes desagradables, los mantendrás alejados de gérmenes que pueden ser perjudiciales para su salud.

#3 Es higiénico

Al evitar la dispersión de aerosoles evitarás o minimizarás las salpicaduras. El entorno de tu baño será más limpio y saludable para ti y tus seres queridos.

Como nos enseñaron desde pequeños debes lavarte las manos antes y después de ir al baño, pero siempre recuerda cerrar siempre la tapa del WC antes de jalarle, ¡que no se te olvide!