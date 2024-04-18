¿Mojas la pasta antes de cepillarte los dientes? Estás cometiendo un error y te explicamos por qué

Si eres de las personas que mojan el cepillo o las pasta de dientes antes de lavarse, estás cometiendo un error, te explicamos por qué deberías cambiar este hábito. No necesitas espuma a base de agua.

Aunque el cepillado de dientes es un hábito que debería ser común, existe un debate respecto a cómo debería hacerse correctamente.

Hay diferentes maneras de hacerlo, especialmente por la frecuencia, el tipo de cepillos que se utilizan, el tiempo que se invierte al cepillado o las pastas dentales para higiene bucal.

Algunas personas suelen mojar las cerdas del cepillo antes de iniciar el lavado con el objetivo de ablandarlas o también se aplica agua sobre ellas cuando se colocó la pasta.

Poner agua sobre la pasta de dientes ocasiona que se forme más espuma al momento de entrar en contacto con los dientes, lo cual da una sensación de mayor limpieza; sin embargo, esto podría estar afectando el lavado de la dentadura.

Imagen iStock

Las pastas de dientes están fabricadas con flúor, agua y minerales, los cuales funcionan como agentes abrasivos porosos que limpian los dientes

Al mojar la pasta no se pierden las propiedades; sin embargo, se vuelve menos adherente y, por lo tanto, tiene menor contacto con los dientes.

Imagen Shutterstock

Esto significa que la pasta se vuelve aún más blanda y a los minerales porosos les cuesta más trabajo hacer su trabajo en los dientes.

La pasta mojada hace espuma y llena la boca fácilmente, pero solo tiene contacto superficial. En consecuencia, el cepillado no es tan efectivo.

Lo mismo ocurre con las cerdas mojadas. Su función es quitar los restos de comida en los dientes y por eso deben ser rígidas. Al mojar el cepillo se pierde la rigidez y dejan de ser funcionales, ya que, en lugar de quitar la suciedad, solo la embarra.

Expertos en limpieza dental coinciden en que el cepillado debe ser en seco, tanto el cepillo como la pasta, pues no es lo mismo el agua sobre el cepillo y la pasta que la humedad que se forma con la saliva.

Para quienes mojan el cepillo para suavizar las cerdas, los odontólogos sugieren cambiar a un cepillo más suave con el que se sientan cómodos sin comprometer la higiene.

También hay dentistas que aconsejan enjuagar la boca con agua antes de iniciar el cepillado para eliminar los restos de comida grandes y hacer más sencillo el trabajo para las cerdas.

Imagen Thinkstock

La higiene bucal también depende de la frecuencia y la calidad del cepillado, por lo tanto, no se puede culpar a la pasta y cepillos húmedos de problemas en los dientes; sin embargo, el cepillado en seco podría prevenirlos.

En cualquier caso de molestia, lo mejor es acudir a un profesional para atenderse y obtener un diagnóstico adecuado para tener una buena salud bucal.

