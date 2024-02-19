7 riesgos para tu salud de usar el celular cuando vas al inodoro ¡No lo hagas!

El celular se ha convertido en una extensión de nosotros mismos, nos acompaña en todo momento, incluso en los más privados, como las visitas al inodoro. Aunque puede parecer que consultar nuestras redes sociales mientras estamos sentados en el W.C. es un hábito inofensivo, lo cierto es que no es así. Usar el celular en el inodoro puede destapar varios riesgos que pueden afectar gravemente tu salud. ¡Te lo explicamos!

7 riesgos para tu salud al usar el celular mientras estás en el W.C.

#1 Contaminación cruzada

El inodoro es un caldo de cultivo para bacterias y virus, incluyendo E. coli y salmonela. Usar el celular en este ambiente facilita la transferencia de microorganismos del W.C. a tu dispositivo, y de ahí a tus manos y cara.

#2 Distracción peligrosa

En ocasiones estamos tan clavados en consultar las redes sociales que nos distraemos completamente. Esto puede hacer que ignores u olvides prácticas higiénicas como lavarte las manos al terminar y aumentar el riesgo de infecciones.

#3 ¡Almorranas!

Seguro que no te imaginabas que usar el celular mientras estás en el excusado puede causarte hemorroides. Al pasar más tiempo sentado o sentada provocas un efecto de vacío que estresa las venas que causan este padecimiento.

#4 Problemas de postura

Uno de los 7 riesgos de usar el celular en el inodoro es que puedes sufrir de dolor de cuello y espalda. Esto se debe a la mala postura que adoptas mientras usas tu dispositivo.

#5 Afecta tu salud mental

Sí, ir al baño debería ser un espacio para desconectar. Una especie de break para liberar no solo tu cuerpo sino también tu mente. Llevar el celular contigo te negará este valioso tiempo de pausa mental.

#6 Riesgo de accidentes

Existe el riesgo real de que el celular caiga al inodoro, lo que no solo es un problema higiénico, sino también económico.

#7 Efectos en tu piel

Exponerte mucho tiempo a la luz del celular sin ninguna protección sí puede provocarte envejecimiento prematuro. Esto se debe a que disminuyen las acuaporinas que tienen la función de mantener tu piel hidratada. Si estas disminuyen te deshidratas y ¡voila! Ahí tienes las temidas arrugas.

Consejos para evitar estos riesgos

Deja el celular fuera del baño para reducir la exposición a las bacterias y crea el hábito de desconexión.

Limpia y desinfecta regularmente tu celular, especialmente si accidentalmente lo llevas al baño.

Lávate las manos adecuadamente después de usar el inodoro y antes de tocar tu celular nuevamente.

Limita tu tiempo en el inodoro para evitar problemas de salud relacionados.

Aunque parezca tentador llevar el celular al inodoro para pasar el tiempo, te recomendamos cambiar esta costumbre para evitar problemas de salud. Recuerda, ciertos momentos merecen ser vividos sin distracciones, y el tiempo en el excusado es definitivamente uno de ellos.