¡Adiós al ardor! Tips para evitar las rozaduras en los muslos cuando usas falda o shorts

Las rozaduras entre las piernas nos atacan a todos sin importar cuánta carne tengamos en nuestras piernas. Si te encanta usar faldas o shorts cortos, ¡seguro sabes de lo que hablamos! Evítalas con estos tips

Por:Lilian Pérez
Las rozadoras en los muslos son comunes entre quienes usan vestidos o shorts. En estas prendas no existe una barrera de tela que proteja la piel de la fricción al caminar, correr o realizar cualquier actividad física. Sabemos que son muy molestas, sobre todo cuando sales a la calle y debes caminar por un largo tiempo. Pero no te preocupes, te revelaremos 4 tips que te salvarán de sufrir este martirio.

4 tips para evitar rozaduras entre las piernas

#1 Huye de la humedad

Sabemos que en época de calor es difícil controlar el sudor; sin embargo debes saber que la fricción entre tus piernas empeora cuando hay humedad de por medio. Cuida tu piel de las rozaduras manteniéndola siempre seca y fresca.

Y no solo estamos hablando del sudor, también de la humedad del ambiente e incluso de ropa mojada que no nos quitamos (como cuando sales de la alberca y te quedas con el short mojado).

#2 Productos para absorber la humedad

Un remedio para evitar y aliviar rozaduras entre las piernas es aplicar talco para bebé en el área de tu cuerpo donde más aparecen.

Entre las propiedades del talco está el que es capaz de absorber la humedad de la piel, reduciendo el riesgo de lastimarte con la fricción al mantenerla seca. Pero, ¡no te pongas demasiado! El uso de talco en exceso podría formar grumos que no te ayudarán a solucionar el problema.

El tip que más nos gusta es el que nos compartió la actriz Amy Shumer para evitar rozaduras en los muslos durante una alfombra roja. ¿Su secreto? ¡Ponerse desodorante! Además de fácil y económico, este sencillo truco te ayudará a no terminar caminando con las piernas un poco más abiertas de lo habitual después un evento importante.

#3 Lubricantes

Las rozaduras en los muslos se sienten como si una pierna odiara a la otra y le diera pellizcos y jalones. Para evitar esta tortura, te recomendamos utilizar un lubricante como la vaselina que hará que la piel de tus piernas se deslice sin dolor.

También puedes utilizar cremas para rozaduras de bebés porque cumplen a la perfección con este objetivo.

#4 Ropa

A excepción de los shorts cortos, no es necesario que modifiques tu guardarropa. Tal como lo explicamos en el video al inicio de este artículo, puedes utilizar shorts de algodón debajo de tus faldas o vestidos para evitar que tus piernas entren en contacto directo.

Esperamos que estos consejos te ayuden para disfrutar de la frescura de tus faldas, shorts y vestidos en esta temporada de calor sin la tortura que provocan las rozaduras en las piernas.

Consejos de Belleza

