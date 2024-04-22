¿Piel fría o cálida? Te decimos cómo saber tu tono y qué colores te favorecen con IA, ¡y gratis!

Video Descubre qué color va mejor con tu tono de piel con ayuda de la Inteligencia Artificial

La colorimetría puede transformar completamente tu look. Esta es una rama de la ciencia que se dedica al estudio y medición de los colores, enfocándose en cómo los percibimos como humanos. ¡Piénsalo! Están en todos lados, en la fotografía, el cine, los productos que compramos, nuestra casa, la naturaleza y desde luego en tu piel.

Por eso, conocer si los colores que predominan en tu piel está dentro del rango de los tonos fríos o cálidos, te ayudará a elegir mejor la ropa que te pones, tu maquillaje y los accesorios que componen tu estilo. Los colores que elijas realzarán tu belleza de forma natural.

¿Cómo puedo saber qué colores le van mejor a mi piel?

Para descubrir qué color le va mejor a tu tipo de piel, puedes realizar una prueba que evalúa cómo diferentes tonos resaltan algunas de tus características como el color de ojos y cabello. Los expertos en colorimetría utilizan varios métodos, como el de poner pedazos de tela sobre tu ropa frente a un espejo para descubrir cómo se va iluminando o apagando tu tono de piel.

También utilizan tecnología avanzada, para determinar si tu piel es más adecuada para tonos fríos o cálidos. Si por el momento, no quieres o no puedes realizar un estudio con un profesional, puedes hacer un test gratuito utilizando la inteligencia artificial, en nuestro video al inicio te dejamos un tutorial con el prompt debes usar para saber qué tipo de piel tienes con la IA.

Piel cálida: qué significa y qué colores van mejor con mi tipo de piel

Las personas con piel cálida tienden a tener subtonos amarillos, dorados o melocotón. Si tienes esste tipo los colores que más te favorecerán en ropa y maquillaje son:





Rojo

Naranja

Amarillo

Verde

Marrón

Crema

Oro

Verde oliva

Estos tonos destacarán la riqueza de tu piel, haciendo que luzcas vibrante y fresca.



Piel fría: cómo saber si la tienes y qué colores te favorecen

Si tu estudio de colorimetría muestra que tienes subtonos rosados, azulados o rojizos, quiere decir que tiene piel fría. Los colores que no deben faltar en tu guardarropa son:

· Azul

· Lavanda

· Rosa

· Plata

· Púrpura

· Esmeralda o jade

· Borgoña o cereza

· Blanco brillante

Ahora que ya sabes qué colores van con cada tono de piel, puede ser un increíble pretexto para renovar tu guardarropa y crear looks increíbles a partir de hoy.