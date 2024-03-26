Recupera tu tono de piel: remedios eficaces para aclarar las quemaduras provocadas por el sol

A todas nos ha pasado que ciertas partes del cuerpo como brazos, cuello, escote, están más expuestos al sol, por lo tanto han adquirido un tono diferente. Y eso, aunque no implica un problema mayor, estéticamente no se ve bien, así que te daremos algunos remedios muy eficaces para que la piel recupere su color natural.

Consejos para que la piel recupere su tono natural

Evitar el sol y usar bloqueador solar



Aunque parezca obvio, muchas personas ignoran esta recomendación y a pesar de tener un bronceado excesivo siguen exponiendo su piel al sol. Así que el primer consejo es alejarte lo más posible de los dañinos rayos solares.

Si te es imposible estar lejos del sol, lo que puedes hacer es utilizar prendas que cubran las partes “quemadas” y aplicar una buena dosis de protector solar y retocarlo cada 4 horas salgas o no salgas de tu casa.

Exfoliación suave

Eliminar los restos de piel muerta es vital para que recupere su color. Recordemos que esta piel muerta está hiperpigmentada, eso hace que la zona luzca de otro color. Exfoliar las zonas dañadas por el sol una vez a la semana le ayudará a recobrar su tono natural. Los exfoliantes deben ser muy gentiles para no dañar la piel así que te recomendamos los siguientes:

Cáscaras de naranja: fruta rica en antioxidantes que ayudan a la eliminación de los radicales libres.

Ingredientes: cáscara de 2 naranjas y ¼ taza de leche

Seca las cáscaras de naranja al sol, una vez que estén completamente secas tritúralas en la licuadora hasta que se vuelvan polvo. Mezcla ese polvo con la leche hasta formar una pasta. Aplícalo sobre la zona a aclarar, masajea y espera a que seque. Retira con agua tibia.

Almendras: poseen propiedades antibacterianas y ácido láctico, lo que la convierte en un aclarante natural.

Ingredientes: 1 puñito de almendras y agua

Muele el puñito de almendras hasta obtener un polvo fino, mezcla con el agua hasta que la textura sea pastosa. Aplica sobre la piel y masajea. Retira con agua tibia.

Compresas o baños de leche

La leche es un ingrediente natural que blanquea, refresca e hidrata la zona dañada. Este remedio es perfecto para quemaduras recientes, pero si ya tienes tiempo con ese manchón también funciona, solo hay que ser constantes. Lo más recomendado es darte baños de leche, pero si no tienes tina, puedes aplicar compresas de leche fría por 15 a 20 minutos al día.

Mascarillas con ingredientes naturales

El limón, manzanilla, perejil, papaya, yogur natural, pepino y la clara de huevo son alimentos blanqueadores por naturaleza, además de que reducen el enrojecimiento causado por el sol. Con la manzanilla y el perejil puedes hacer infusiones y aplicarlas sobre la piel; hacer mascarillas con la papaya, el pepino y el yogur y puedes agregar el limón a cualquiera de las anteriores.

Lo que sí es muy importante saber es que el ácido que contiene el limón es muy poderoso, así que siempre es recomendable utilizar su jugo exclusivamente por las noches y diluido en agua o con otros ingredientes.