Usar ácido glicólico puede dejar grandes beneficios en tu piel, descubre qué es y cómo usarlo

Muchos podrán amarlas, otros odiarlas, pero hay algo que reconocerle a las redes sociales y es que gracias a ellas hemos conocido los beneficios de algunos productos de belleza y cuidado de la piel que antes pasabamos por alto en los estantes. Tal es el caso del ácido glicólico, uno de los que ha cobrado más popularidad es el de la marca The Ordinary.

Si has visto videos sobre lo que puede hacer este producto por ti y no sabes bien cómo utilizarlo o cómo beneficiará tu piel, ¡no te preocupes! En este artículo te contamos todo lo que debes saber sobre el ácido glicólico.

¿Qué es?

Este ácido es parte de la familia alfa hidroxi (AHA), derivado de la caña de azúcar. Es conocido por su capacidad de penetrar profundamente en la piel debido a su pequeña estructura molecular. Es muy efectivo para tratamientos exfoliantes y de rejuvenecimiento.

Ácido glicólico: Cómo utilizarlo

Los expertos recomiendan comenzar con productos de baja concentración, aplicándolos inicialmente cada dos o tres días y observando como reacciona tu piel. El producto es seguro cuando se utiliza en concentraciones del 10% o menos. Así te aseguras que no irrite tu piel.

Es importante que te apliques protector solar durante el día, ya que el ácido glicólico puede aumentar la sensibilidad a los rayos UV.

Beneficios

El ácido glicólico tiene grandes efectos positivos y beneficios para tu piel. Entre ellos:

#1 Es exfoliante

Elimina las células muertas y deja tu piel más suave y uniforme. Si sufres de acné te ayudará a reducirlo.

#2 Renueva tus células

Estimula la producción de colágeno, ayudando a reducir las arrugas y líneas de envejecimiento

#3 Hidrata tu piel

Atrae la humedad hacia la capa superior de la piel, mejorando su hidratación general.

#4 Reduce la caspa

Puedes utilizarlo en tu cuero cabelludo para combatir la caspa.

#5 Funciona contra las manchas

Una de las propiedades del ácido glicólico es eliminar las manchas de la piel. Es excelente para utilizarlo si tienes las axilas manchadas.

Ácido glicólico vs. retinol, ¿cuál es mejor?

La respuesta dependerá completamente de tus necesidades del cuidado de la piel. Mientras que el primero es excelente para exfoliar y humectar, el retinol es preferible para tratar problemas de piel más profundos como arrugas y daño solar.

Ya sea que estés pensando en incluirlo en tu rutina diaria o comparándolo con otros tratamientos, te recomendamos considerar tus necesidades y consultar a un dermatólogo para asegurarte que estás eligiendo el producto adecuado para tu tipo de piel.