Qué debo hacer para que mi cabello huela rico: 5 trucos que utilizan los expertos

Video 5 shampoos para que tu cabello huela rico y luzca espectacular

Hacer que tu cabello huela rico durante todo el día no es tan difícil como pensabas, la clave está en saber utilizar correctamente algunos de los productos que ya tenemos en casa. Si lavas bien tu melena al bañarte por la mañana y notas que a las pocas horas ya comienza a despedir mal olor, estos cinco trucos te ayudarán a mantener un aroma delicioso y fresco durante todo el día.

5 trucos para que tu cabello huela rico por más tiempo

1. Usa un shampoo muy perfumado

Lavar con frecuencia tu cabello eliminará el exceso de grasa, sudor y bacterias que pueden causar el mal olor. Lo mejor para mantener el buen olor en la melena es utilizar un shampoo con un aroma fuerte, pero que sea de tu agrado. Esto hará que tu pelo quede muy perfumado y huela delicioso.

2. Deja actuar al acondicionador por más tiempo

Uno de los errores más comunes al aplicar acondicionador en el pelo es dejarlo actuar por poco tiempo. Si bien además de ayudar a suavizar tu melena y desenredarlo, muchos de ellos tienen fragancias que harán que tu cabello huela bien por más tiempo. Así que no lo dudes y espera de 2 a 5 minutos antes de enjuagarlo.

3. Secar bien tu cabello evitará los malos olores

Los expertos han hablado, tu cabello debe estar completamente seco antes de peinarlo recogido o de acostarte. Los ambientes húmedos provocan el crecimiento de bacterias que causan mal olor en tu cuero cabelludo. Recuerda que más vale levantarse 1 hora antes o alistarte para dormir 1 después para darle a tu melena el cuidado que merece.

4. Utiliza aceites y perfumes con olores deliciosos

Si ya estás utilizando productos para estilizar o dar volumen a tu melena, qué mejor que estos puedan ayudarte a conservar un aroma fresco en tu pelo. Busca desde ya aceites, sueros, mascarillas y sprays para cabello con el aroma que más te guste.

5. Perfuma tu cabello

Existen dos formas comunes de perfumar tu cabello. La primera y la más sencilla es rociar con moderación un poco de nuestro perfume favorito a unos 5 centímetros de distancia del cuero cabelludo, o bien aplicarlo a nuestro cepillo antes de peinarnos. La segunda es utilizar un perfume capilar que puedes utilizar todas las veces que lo necesites sin dañar tu cabello.

Ahora que lo sabes, no hay excusa para no mantener un aroma delicioso en tu cabello durante todo el día. Comienza a aplicar estos trucos y cuéntanos cómo te va con ellos.

